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सुशांत सिंह राजपूत क्यों थे राम किरदार के लिए परफेक्ट, बहन श्वेता बोलीं- भाई हमेशा...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता अक्सर अपने भाई को लेकर बात करती रहती हैं। अब श्वेता ने बताया कि सुशांत फिल्म रामायण में भगवान राम के किरदार के लिए परफेक्ट थे।

sushant singh rajput as ram
भगवान राम के लुक में सुशांत सिंह राजपूत

सुशांत सिंह राजपूत के निधन को कई साल हो गए हैं, लेकिन आज भी एक्टर परिवार वालों और फैंस के दिल में जिंदा है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति तो अपने भाई को बहुत याद करती हैं और उनको लेकर सोशल मीडिया या इंटरव्यूज में बात करती रहती हैं। कुछ दिनों पहले जब नितेश तिवारी की रामायण से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक आया था तब कुछ फैंस ने एआई एडिट से सुशांत की भगवान राम के लुक में फोटो एडिट की थी और सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अब श्वेता ने बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि सुशांत इस रोल के लिए परफेक्ट थे।

क्यों सुशांत परफेक्ट थे भगवान राम के लिए

सुपरटॉलक्स पॉडकास्ट से बात करते हुए श्वेता ने बताया कि क्यों सुशांत बेस्ट राम होते। वह बोलीं, सुशांत में भगवान राम के वैल्यूज थे। उसकी आंखों में सच्चाई दिखती थी, प्यारी स्माइल थी। लगता है न कि अंदर से वो उस तरह के हैं। वो राम जी से हम उनको कनेक्ट करते हैं।

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श्वेता बोलीं- सुशांत को फेम नहीं चाहिए था

श्वेता ने आगे कहा कि वह सुशांत के बारे में सोचती रहती हैं। वह बोलीं, ‘मैं चाहती हूं कि वह जिंदा रहे। भाई का हमेशा से बहुत क्लीयर था। भाई को फेम नहीं चाहिए था। भाई इसलिए यहां था कि वह एक मैसेज दे पाए तभी वह वैसी ही फिल्में करता था। उसमें भी वो कितना लविंग और प्रोटेक्टिव था।’

इससे पहले श्वेता ने सुशांत की फोटो शेयर कर सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘भाई को भगवान राम के रूप में देखकर क्यों इतने इमोशन्स आ रहे हैं? आप जानते हो क्यो? क्योंकि राम जी कोई एक आम इंसान नहीं, वह ऐसा करेक्टर है जो वैल्यूज पर खड़े होते हैं। मर्यादा, ताकत, सच और सीता मां के लिए सच्चा प्यार।’

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सुशांत का निधन

सुशांत के बारे में बता दें कि साल 2020 में वह अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। सुशांत और उनके परिवार वालों को लगता है कि एक्टर ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि किसी ने मारा है। तबसे लेकर अब तक श्वेता तो जस्टिस के लिए लड़ रही हैं।

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बता दें कि हाल ही में श्वेता ने एक पॉडकास्ट में यह भी कहा कि वह और परिवार वाले जानते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ, लेकिन चीजें कवर अप की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता है फोन प्ले हुआ है, लेकिन हम क्या करें?

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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