तेजी से पॉपुलर हो रहा सुशांत वाला AI टूल, परिवार ने बताया असंवेदनशील, कंपनी से हटाने को कहा

काफी हद तक सुशांत सिंह राजपूत की तरह बोलने और जवाब देते वाला AI टूल काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इस पर अभी तक 5 लाख से ज्यादा यूजर्स इंगेज हो चुके हैं। इसी बीच परिवार ने इस पर नाराजगी जताई है।

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत वाला AI टूल काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। अभी तक 5 लाख 50 हजार से ज्यादा लोग इस टूल पर इंगेज हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अभी तक तमाम बड़ी कंपनियां अपने AI टूल लॉन्च कर चुकी हैं और उन्हें पॉपुलर बनाने के लिए तमाम तरह की तरकीबें अपना रही हैं। मेटा एआई (MetaAI) और गूगल (Google) ने तमाम तरह के चैट बॉट शुरू कर दिए हैं जो आपको अलग-अलग तरह के मामलों में मदद करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाला टूल भी कुछ इसी तरह का है।

कैसे काम करता है AI चैटबॉट? किसी भी AI चैटबॉट को पहले उसकी थीम और बनावट के लिहाज से खूब सारा डाटा फीड करवाया जाता है। फिर इसी डाटा को आपस में जोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आपको कमांड के मुताबिक नतीजे देता है। सुशांत सिंह राजपूत वाला AI टूल भी इसी तरह काम करता है, इसे सुशांत सिंह राजपूत का ऑनलाइन उपलब्ध बहुत सारा डाटा फीड करवाया गया है जिसमें उनके इंटरव्यूज, बयान और फिल्मों और वीडियो शामिल हैं। यूजर्स को सवाल पूछना होता है और यह एआई टूल काफी हद तक सुशांत सिंह राजपूत वाले अंदाज में जवाब देता है।

टूल को बताया असंवेदनशील एक रिपोर्ट के मुताबिक दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने इस टूल पर नाराजगी जाहिर की है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने एक अर्जी लिखकर MetaAI से इस टूल को हटाने के लिए कहा है और इसे 'असंवेदनशील' बताया है। जानकारी के मुताबिक मेटा के एक अंदरूनी सूत्र ने इसके बारे में कहा- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से सुशांत सिंह राजपूत की आवाज और पर्सनैलिटी को रीक्रिएट करना (फिर से बनाना) परिवार के लिए बहुत दिल दुखाने वाला रहा है।