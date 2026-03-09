Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रत्ना पाठक शाह संग अपने रिश्ते पर बोलीं बहन सुप्रिया पाठक, कहा- 'जब वो आस-पास होती है तो डर लगता है...'

Mar 09, 2026 08:26 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुप्रिया हमेशा ही अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करती हैं। ऐसे में अब सुप्रिया ने अपनी बहन और एक्ट्रेस रत्ना पाठक संग अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। सुप्रिया ने बहन संग अपने रिश्ते को 'कीमती' बताया।

रत्ना पाठक शाह संग अपने रिश्ते पर बोलीं बहन सुप्रिया पाठक, कहा- 'जब वो आस-पास होती है तो डर लगता है...'

दिग्गज एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक उन अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे पर भी अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाया। प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ सुप्रिया पाठक पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही हैं। सुप्रिया हमेशा ही अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करती हैं। ऐसे में अब सुप्रिया ने अपनी बहन और एक्ट्रेस रत्ना पाठक संग अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। सुप्रिया ने बहन संग अपने रिश्ते को 'कीमती' बताया।

हमारा रिश्ता काफी दूर का था

सुप्रिया पाठक ने हाल ही में बॉलीवुड बबल को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि पिछले कुछ सालों में रत्ना पाठक शाह के साथ उनका रिश्ता कैसे बदला है। उनके शब्दों में, 'मेरे और रत्ना के बीच एक समय था जब हमारा रिश्ता काफी दूर का था।' सुप्रिया ने आगे कहा, 'लेकिन धीरे-धीरे हमारे बीच एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई है जो मुझे बहुत कीमती लगती है।'

ये भी पढ़ें:दीपिका के 8 घंटे शिफ्ट की मांग का ऑन-स्क्रीन मां सुप्रिया पाठक ने किया सपोर्ट

आस-पास होती हैं तो डर लगता

एक दिलचस्प बात बताते हुए, सुप्रिया ने आगे कहा कि जब वह रत्ना पाठक शाह के आस-पास होती हैं तो उन्हें डर लगता है। एक्ट्रेस के पास इसका एक कारण है। अपने बॉन्ड के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा कि वह रत्ना की बातों को बहुत सीरियसली लेती हैं। उनके शब्दों में, 'अगर उन्होंने कहा है कि 11 बजे मिलेंगे, तो मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगी।'

सनाह कपूर ने रत्ना पाठक शाह के बारे में यह कहा

बता दें कि सनाह कपूर, जो अपनी मां के साथ चैट में शामिल हुईं। सनाह ने अपनी मौसी रत्ना को परिवार में एक मजबूत और निडर इंसान बताया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मेरी मौसी हमसे अलग हैं। लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वह बहुत अलग हैं। वह अपने हक के लिए लड़ती हैं, लोगों के लिए खड़ी होती हैं। उनकी एक आवाज़ है और वह आवाज़ बहुत मजबूत है और वह इसका इस्तेमाल भी करती हैं।'

ये भी पढ़ें:अमिताभ, प्रभास या कमल हासन, जानें 'कल्कि 2898 एडी' के लिए किसे मिली मोटी रकम

सनाह कपूर ने रत्ना पाठक शाह की खूब तारीफ की

सनाह ने रत्ना के बारे में और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे-धीरे सीखने की कोशिश कर रही हूं। मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मैं धीरे-धीरे सीखने की कोशिश कर रही हूं।' बात खत्म करते हुए, उन्होंने बहनों के बारे में एक डिटेल शेयर की। सनाह ने कहा कि दोनों कभी-कभी एक-दूसरे को गुजराती में बात करने के लिए कॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भाषा की याद आती है।

ये भी पढ़ें:कौन हैं ईशान किशन की लेडी लव अदिति हुंडिया? करती हैं ये बिजनेस
Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Ratna Pathak Shah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।