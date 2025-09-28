रैली में भगदड़ की घटना पर बोले एक्टर विजय, कमल हासन और रजनीकांत का भी आया रिएक्शन

करूर में भगदड़ की घटना पर बोले एक्टर विजय। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए लिखा- दर्द और तकलीफ से छटपटा रहा हूं। रजनीकांत और कमल हासन ने भी दी प्रतिक्रिया।

साउथ के स्टार एक्टर विजय की पॉलिटिकल रैली में हुई भगदड़ के बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इस दुखद घटना के लिए शोक प्रकट किया है। एक्टिंग छोड़कर राजनेता बने थलापति विजय ने अपनी X पोस्ट में लिखा, "मेरा दिल बहुत दुखा है, मैं असहनीय, न बयां की जा सकने वाले दर्द और तकलीफ से छटपटा रहा हूं। ऐसा दर्द जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं करूर में जान गंवाने वाले अपने प्यारे भाई-बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

विजय को देखने की कोशिश में हुआ हादसा करूर में आयोजित विजय की रैली में 38 लोगों की जान चली गई जिसमें 16 औरतें और 8 बच्चे भी शामिल थे। करीब 150 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भदगड़ मचने का कारण विजय की एक झलक पाने की कोशिश में लोगों का पेड़ों पर चढ़ना बताया गया है जिसकी डाली टूटने से अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम साढ़े सात बजे से कुछ देर बाद हुई। सुपरस्टार विजय जिस वैन से भीड़ को संबोधित कर रहे थे, उसके पीछे अफरा-तफरी मच गई।

पेड़ की डाली टूटने से भीड़ पर जा गिरे लोग दरअसल उनके कई समर्थक विजय को ठीक से देख पाने की कोशिश में एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की वो डालियां टूट गईं और ये लोग लगभग 50 मीटर दूर भारी भीड़ के ऊपर जा पड़े। अचानक हुए इस हादसे से अफरा-तफरी मच गई, जिससे रैली में हड़कंप मच गया। जिसे जिधर जगह मिली लोग भागने लगे और एक दूसरे को रौंदते हुए निकल गए। भगदड़ में औरतें बच्चे और पुरुष भी मारे गए हैं। राज्य सरकार ने हर पीड़ित के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। रजनीकांत और कमल हासन ने इस हादसे पर शोक प्रकट किया है।