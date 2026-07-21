Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे ये दोनों एक्टर्स, जीतने के लिए करते थे ऐसी-ऐसी साजिशें

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आज हम आपको 2 ऐसे स्टार्स का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे थे। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे।

एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे ये दोनों एक्टर्स, जीतने के लिए करते थे ऐसी-ऐसी साजिशें

फिल्म स्टार्स में हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ चलती रहती है, यह बात तो सभी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको 2 ऐसे एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस कॉम्पटिशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। हम आज आपको दो ऐसे सुपरस्टार्स का किस्सा सुनाएंगे, जिनके बीच एक-दूसरे से आगे निकलने का कॉम्पटिशन करीब-करीब दुश्मनी का रूप ले चुका था। यही वजह थी कि ये दोनों एक दूसरे की फिल्में पिटवाने के लिए चीप ट्रिक्स भी लगाने लग गए थे। हालांकि आज ये दोनों ही सितारे एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं।

बंदूक-विलेन्स की भी होती थी होड़

बात साल 1980 से 1990 के बीच की है, जब हॉलीवुड में दो बड़े सुपरस्टार्स का बोलबाला था। इन दोनों में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ लगी रहती थी। चाहे एक दूसरे से अच्छी फिजीक बनाने की बात हो या फिर फिल्मों में ज्यादा विलेन्स मारना, दोनों हमेशा कम्पीट करते रहते थे। यहां तक कि फिल्मों में कौन ज्यादा बड़ी बंदूक इस्तेमाल कर रहा है, इस बात को लेकर भी दोनों में कॉम्पटिशन हुआ करता था। दर्शकों को दोनों का यह कॉम्पटिशन काफी पसंद आता था, क्योंकि मूवीज में भी दोनों एक दूसरे पर तंज कसा करते थे।

ये भी पढ़ें:रणबीर कपूर की ‘रामायण’ से जुड़े ये 71 साल के एक्टर, जानिए कब आएगा ट्रेलर

होड़-होड़ में चली यह शातिर चाल

हम बात कर रहे हैं अपनी मस्कुलर फिजी के लिए मशहूर हुए एक्टर आर्नोल्ड श्वार्जनेगर और सिल्वेस्टर स्टेलोन की। हद तो तब हो गई, जब दोनों में से एक ने कॉम्पटिशन के चक्कर में दूसरे से एक बेहद घटिया फिल्म साइन करवा दी। किस्सा साल 1990 का है जब दोनों ने कॉमेडी फिल्मों को रुख किया। आर्नोल्ड को एक फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था 'स्टॉप! ऑर माय मॉम विल शूट'। स्क्रिप्ट पढ़ते ही उन्हें समझ आ गया कि यह फिल्म बहुत खराब है। उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे वो सिल्वेस्टर को नीचा दिखा सकें।

ये भी पढ़ें:म्यूजिक डीलर ने मुंह पर फेंकी थी कैसेट, खेसारी लाल यादव की मां को दीं गालियां

सिल्वेस्टर से साइन कर दी फ्लॉप मूवी

आर्नोल्ड ने यह अफवाह फैलवा दी कि उन्हें यह स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और वह इसे करने वाले हैं। नतीजा यह हुआ कि जब सिल्वेस्टर को यही फिल्म ऑफर हुई, तो उन्होंने आर्नोल्ड को फोन करके पूछा। आर्नोल्ड ने झूठ बोला कि वह इसे करने वाले हैं, जिससे स्टेलोन ने तुरंत फिल्म साइन कर ली ताकि आर्नोल्ड इसे न साइन कर लें। बाद में यह फिल्म इतनी बुरी पिटी हुई कि सिल्वेस्टर आज भी इसे करने का पछतावा करते हैं। वक्त के साथ दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई और 2010 में पहली बार दोनों स्क्रीन पर साथ नजर आए।

ये भी पढ़ें:काजल राघवानी ने बर्थडे पर फैंस को दिया खास तोहफा, रिलीज किया रोमांटिक गाना
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Bollywood News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।