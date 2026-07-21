एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे ये दोनों एक्टर्स, जीतने के लिए करते थे ऐसी-ऐसी साजिशें
आज हम आपको 2 ऐसे स्टार्स का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे थे। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे।
फिल्म स्टार्स में हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ चलती रहती है, यह बात तो सभी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको 2 ऐसे एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस कॉम्पटिशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। हम आज आपको दो ऐसे सुपरस्टार्स का किस्सा सुनाएंगे, जिनके बीच एक-दूसरे से आगे निकलने का कॉम्पटिशन करीब-करीब दुश्मनी का रूप ले चुका था। यही वजह थी कि ये दोनों एक दूसरे की फिल्में पिटवाने के लिए चीप ट्रिक्स भी लगाने लग गए थे। हालांकि आज ये दोनों ही सितारे एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं।
बंदूक-विलेन्स की भी होती थी होड़
बात साल 1980 से 1990 के बीच की है, जब हॉलीवुड में दो बड़े सुपरस्टार्स का बोलबाला था। इन दोनों में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ लगी रहती थी। चाहे एक दूसरे से अच्छी फिजीक बनाने की बात हो या फिर फिल्मों में ज्यादा विलेन्स मारना, दोनों हमेशा कम्पीट करते रहते थे। यहां तक कि फिल्मों में कौन ज्यादा बड़ी बंदूक इस्तेमाल कर रहा है, इस बात को लेकर भी दोनों में कॉम्पटिशन हुआ करता था। दर्शकों को दोनों का यह कॉम्पटिशन काफी पसंद आता था, क्योंकि मूवीज में भी दोनों एक दूसरे पर तंज कसा करते थे।
होड़-होड़ में चली यह शातिर चाल
हम बात कर रहे हैं अपनी मस्कुलर फिजी के लिए मशहूर हुए एक्टर आर्नोल्ड श्वार्जनेगर और सिल्वेस्टर स्टेलोन की। हद तो तब हो गई, जब दोनों में से एक ने कॉम्पटिशन के चक्कर में दूसरे से एक बेहद घटिया फिल्म साइन करवा दी। किस्सा साल 1990 का है जब दोनों ने कॉमेडी फिल्मों को रुख किया। आर्नोल्ड को एक फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था 'स्टॉप! ऑर माय मॉम विल शूट'। स्क्रिप्ट पढ़ते ही उन्हें समझ आ गया कि यह फिल्म बहुत खराब है। उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे वो सिल्वेस्टर को नीचा दिखा सकें।
सिल्वेस्टर से साइन कर दी फ्लॉप मूवी
आर्नोल्ड ने यह अफवाह फैलवा दी कि उन्हें यह स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और वह इसे करने वाले हैं। नतीजा यह हुआ कि जब सिल्वेस्टर को यही फिल्म ऑफर हुई, तो उन्होंने आर्नोल्ड को फोन करके पूछा। आर्नोल्ड ने झूठ बोला कि वह इसे करने वाले हैं, जिससे स्टेलोन ने तुरंत फिल्म साइन कर ली ताकि आर्नोल्ड इसे न साइन कर लें। बाद में यह फिल्म इतनी बुरी पिटी हुई कि सिल्वेस्टर आज भी इसे करने का पछतावा करते हैं। वक्त के साथ दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई और 2010 में पहली बार दोनों स्क्रीन पर साथ नजर आए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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