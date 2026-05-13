सुनो गौर से दुनिया वालों…सलमान-संजय की अधूरी फिल्म का गाना, आधी शूटिंग के बाद इसलिए बंद हो गई फिल्म
सलमान खान और संजय दत्त की फिल्म दस की 40% शूटिंग हो गई थी। इस फिल्म को अचानक बंद करना पड़ा। ये था कारण। फिल्म का गाना 'सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पर डालो' खूब हिट हुआ।
सलमान खान और संजय दत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है। ऑनस्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त रही है। ऐसे में मुकुल आनंद भी इन दोनों सुपरस्टार्स को लेकर एक फिल्म बना रहे थे दस। ये फिल्म 1997 में शुरू हुई और कुछ दिन चली शूटिंग के बाद अचानक बंद हो गई। लेकिन इस फिल्म का एक गाना हमेशा के लिए अमर हो गया। वो गाना था 'सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पर डालो'। इस देशभक्ति गीत को आज सुना और पसंद किया जाता है।
इसलिए बंद हो गई सलमान खान और संजय दत्त की फिल्म
अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'हम', 'खुदा गवाह', 'अग्निपथ' और शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ के साथ त्रिमूर्ति बनाने वाले मुकुल आनंद 1997 में सलमान खान और संजय दत्त के साथ फिल्म दस बना रहे थे। इस फिल्म में संजय दत्त एक सीक्रेट एजेंट के किरदार में थे। वहीं फिल्म की हीरोइन रवीना टंडन एक टेररिस्ट बनी थीं। ये उस समय की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसकी 40% शूटिंग पूरी हो चुकी थी। फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग अमेरिका में चल रही थी और तभी मुकुल आनंद को हार्ट अटैक आया और उनकी निधन हो गया। फिल्म दस की शूटिंग डायरेक्टर की डेथ के बाद रुक गई और ये फिल्म कभी पूरी नहीं हुई।
फिल्म का वो गाना
फिल्म दस बेशक संजय दत्त और सलमान खान के साथ नहीं बनीं लेकिन इनके साथ फिल्माया वो गाना रिलीज हो गया जिसमें ये स्टारकास्ट थी। ‘सुनो गौर से दुनियावालों बुरी नजर ना हम पर डालो’। ये गाना कुछ सालो बाद यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया। उस समय फैंस सोचते थे कि ये किस फिल्म का गाना है जिसे कभी देखा नहीं। इसका जवाब सालों बाद मिला कि ये एक अधूरी फिल्म का गीत है जो कभी पूरी हुई नहीं।
दस नाम की दूसरी फिल्म
हालांकि, कुछ सालों बाद दस नाम की एक दूसरी फिल्म बनी जो 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, जायद खान, अभिषेक बच्चन लीड स्टार्स थे। फिल्म की शुरुआत में मुकुल आनंद को याद किया गया है। 'सुनो गौर से दुनिया वालों' गाना शंकर, एहसान लॉय ने बनाया और गाया था। अगर ये फिल्म समय पर रिलीज होती तो ये गाना इन तीनों का डेब्यू सॉन्ग होता।
सलमान और संजय की फिल्में
सलमान खान और संजत दत्त की जोड़ी सबसे पहले 1991 में आई फिल्म साजन में नजर आई थी। इस फिल्म में इनकी केमिस्ट्री को पसंद किया गया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद ये जोड़ी फिल्म चल मेरे भाई में भी नजर आई। हालांकि, ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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