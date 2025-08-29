सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी टीजर दर्शकों को आया पसंद, लोग बोले- वरुण का जबरदस्त कमबैक

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म के जरिए वरुण धवन और जाह्नवी कपूर एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे फैंस इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। जिस तरह फिल्म का नाम दिलचस्प है, उतना ही दिलचस्प फिल्म का टीजर है जो हाल ही में रिलीज हुआ है। टीजर में फिल्म के किरदारों को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें वरुण और जाह्नवी के अलावा सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी हैं।

कैसा है टीजर टीजर की शुरुआत होती है वरुण धवन के किरदार से जो बाहुबली से प्रभास के लुक में नजर आते हैं। तभी उनका दोस्त बोलता है कि रणवीर सिंह की धोती में प्रभास का पौधा। वरुण फिर क्लीयर करते हैं कि वह बाहुबली नहीं हैं, लेकिन संस्कारी सनी हैं। इसके बाद सभी किरदारों को इंट्रोड्यूज किया जाता है। जाह्नवी कपूर साड़ी में आती हैं तो सान्या डांस फ्लोर में अपने जबरदस्त मूव्ज दिखाती हैं। रोहित सराफ वहीं धर्मा की फिल्मों के हीरो की तरह एंट्री लेते हैं जैसे शाहरुख खान ने कभी खुशी कभी गम में ली थी।

लोगों के रिएक्शन अभी तक टीजर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक ने लिखा कि वरुण धवन की ओल्ड वाइब- मैं तेरा हीरो, बद्रीनाथ और हम्पटी शर्मा वापस आ गया है। एक ने कमेंट किया कि वरुण धवन और शशांक खैतान का कॉम्बो वापस आ रहा है बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बाद जो एंटरटेनमेंट से भरा होगा।

सोनू निगम की आवाज सुन एक्साइटेड वहीं कुछ टीजर में सोनू निगम के गाने बिजुरिया को सुनकर काफी एक्साइटेड हैं। एक ने कमेंट किया, टीजर काफी अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड गाना और सोनू निगम की आवाज काफी पसंद आई। सोनू निगम की आवाज को सुनकर बचपन की याद वापस आ गई है।