SSKTK Movie Bumper Offer: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पर बंपर ऑफर आ गया है। आप एक के दाम में दो टिकटें खरीद सकते हैं। जानिए कैसे मिलेगा ऑफर का लाभ।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:02 AM
SSKTK पर आया बंपर ऑफर, टिकट पर मिलेगा फ्लैट 50% डिस्काउंट, जानिए कैसे उठाएं ऑफर का लाभ

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पर बंपर ऑफर आ गया है। अगर आप आज सोमवार के दिन यह फिल्म देखने जाते हैं तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं जिन्हें समझ लेना जरूरी है। फिल्म पर लगाए गए इस ऑफर के बारे में खुद वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करके बताया है। तो चलिए समझते हैं कि आप इस ऑफर का फायदा कैसे उठा सकते हैं और कैसे आपको 50% का फायदा होगा।

जानिए कैसे मिलेगा 50% का डिस्काउंट

बॉक्स ऑफिस पर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई यह फिल्म एक रॉमकॉम ड्रामा मूवी है, जिसमें वरुण और जान्हवी के अलावा रोहित सुरेश सराफ और सान्या मल्होत्रा ने भी अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक वीकेंड पूरा हो चुका है और अभी तक यह 30 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। लेकिन अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो जरा ठहरिए। फिल्म की टिकटें बुक करते वक्त बुक माय शो पर SSKTK कूपन लगाएं और इस तरह आपको 2 टिकट बुक करने पर एक टिकट फ्री हो जाएगी।

किस स्थिति में नहीं मिलेगा डिस्काउंट?

यानि हुआ ना 50% का फायदा। लेकिन यह लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप कम से कम 2 टिकटें बुक करते हैं। एक टिकट बुक करने की स्थिति में आपको 50% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 टिकटें बुक करते हैं तो दोनों में से एक टिकट फ्री हो जाएगी और आपको एक ही टिकट के पैसे चुकाने होंगे। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि बुक बाय शो पर लगने वाली कनवीनियंस फीस आपको चुकानी होगी। साथ ही अभी यह ऑफर सिर्फ सोमवार तक के लिए ही रखा गया है।

पिछली फिल्म पर भी आया था ऐसा ऑफर

देखना होगा कि क्या मेकर्स इस ऑफर को आगे बढ़ाते हैं या नहीं। वरुण धवन की पिछली फिल्म 'बेबी जॉन' पर भी इसी तरह का ऑफर लाया गया था। लेकिन ऑफर के बाद भी क्या यह फिल्म समय रहते अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख पाएगी? इस सवाल का जवाब तो हमें वक्त के साथ ही मिलेगा। फिलहाल आप ऑफर का लाभ उठाइए और अपनी पार्टनर या दोस्त के साथ यह मजेदार फिल्म देखकर आइए।

