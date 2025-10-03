आलिया भट्ट थीं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए पहली पसंद? डायरेक्टर बोले- हम उनके टच में थे

धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर ने बताया है कि क्या इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट पहली च्वाइस थीं?

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 02 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई है। फिल्म रिलीज से पहली ऐसी बातें हो रही थीं कि फिल्म के लिए पहली च्वाइस आलिया भट्ट थीं। ऐसी खबरें भी थीं के ये फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ दुल्हनिया की फ्रेंचाइजी है। अब फिल्म के डायरेक्टर ने बताया है कि क्या फिल्म के लिए पहली पसंद आलिया भट्ट थीं? और क्या ये फिल्म दुल्हनिया की फ्रेंचाइजी है?

क्या आलिया थीं फिल्म के लिए पहली पसंद सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के डायरेक्टर शशांक खेतान ने द फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा, “आलिया को ये फिल्म कभी ऑफर नहीं हुई थी और ये फिल्म कभी भी दुल्हनिया फ्रेंचाइजी नहीं होने वाली थी। इस फिल्म को शुरू से ही सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की तरह लिखा गया। मैं आलिया को जानता हूं, और उस वक्त मैं फिल्म लिख रहा था, मुझे पता था कि वो 2-3 प्रोजेक्ट्स के लिए फ्री नहीं हैं। तो मैं, वरुण और करण आलिया के टच में थे, उनके साथ अलग-अलग आइडियाज पर काम कर रहे थे, कभी-कभी हम दुल्हनिया के आइडिया पर चर्चा करते थे, लेकिन ये फिल्म वो नहीं थी।”

उन्होंने आगे कहा, “ये फिल्म हमेशा से ही सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी थी, और मैं इसे लेकर उत्साहित हूं क्योंकि वो थोड़ी अलग है; फिल्म लगभग उसी यूनिवर्स जैसी है, लेकिन ये अलग फिल्म है, और मैं ये जानने के लिए उत्साहित हूं कि लोग इसे कैसे देखेंगे।”