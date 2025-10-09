SSKTK Day 7 Box Office: धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है 'सनी संस्कारी', बुधवार को कर डाली इतने करोड़ की कमाई

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कहानी आपको कहीं न कहीं 90s की फिल्मों की याद दिलाएगी। वहीं, इसके गाने भी काफी ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे में अब इसे बुधवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 7 Box Office: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। वरुण और जाह्नवी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है, जितना इससे उम्मीद की गई थी। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज 7 दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसे बुधवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ रही है SSKTK की रफ्तार वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कहानी आपको कहीं न कहीं 90s की फिल्मों की याद दिलाएगी। वहीं, इसके गाने भी काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इस फिल्म में वरुण और जाह्नवी के अलावा रोहित श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके सातवें दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने बुधवार को खबर लिखने तक 2.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 38.75 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'का कलेक्शन डे 1- 9.25 करोड़ रुपये

डे 2- 5.5 करोड़ रुपये

डे 3- 7.7 करोड़ रुपये

डे 4- 7.75 करोड़ रुपये

डे 5- 3.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.25 करोड़ रुपये

डे 7- 2.25 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)