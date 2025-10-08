SSKTK Box Office: लगातार नीचे आ रही 'सनी संस्कारी' की कमाई, 6वें दिन इतना रह गया कलेक्शन

SSKTK Day 6 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर घटकर बस इतना रह गया सनी संस्कारी का 6वें दिन का कलेक्शन। अभी तक लागत भी नहीं निकाल पाई है वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म।

SSKTK Day 6 Box Office: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। फिल्म के लिए पहला वीकेंड भले ही शानदार रहा था, लेकिन रविवार से आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। ओपनिंग डे पर 9 करोड़ 25 लाख रुपये की कमाई करने वाली इस फिल्म ने बीते रविवार को 7 करोड़ 75 लाख रुपये का बिजनेस किया था। लेकिन सोमवार के बाद से कमाई का ग्राफ लगातार नीचे आता दिख रहा है।

लगातार नीचे आ रही SSKTK की कमाई सोमवार को फिल्म की कमाई जहां 3 करोड़ 25 लाख रुपये रही, वहीं मंगलवार को यह आंकड़ा घटकर महज 3 करोड़ रुपये रह गया। तो क्या वरुण-जान्हवी की फिल्म का खेल बस यहीं तक था? नहीं, वीकेंड में फिल्म की कमाई का ग्राफ एक बार फिर ऊपर चढ़ता नजर आ सकता है। बता दें कि फिल्म को बनाने में मेकर्स ने करीब 80 करोड़ रुपये खर्च किए थे और अभी भी यह अपनी लागत निकालने से काफी दूर है। देखना होगा कि फिल्म कितने दिन में अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख पाती है।