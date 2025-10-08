Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 6 Box Office Collection Coming Down After Sunday SSKTK Box Office: लगातार नीचे आ रही 'सनी संस्कारी' की कमाई, 6वें दिन इतना रह गया कलेक्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 6 Box Office Collection Coming Down After Sunday

SSKTK Box Office: लगातार नीचे आ रही 'सनी संस्कारी' की कमाई, 6वें दिन इतना रह गया कलेक्शन

SSKTK Day 6 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर घटकर बस इतना रह गया सनी संस्कारी का 6वें दिन का कलेक्शन। अभी तक लागत भी नहीं निकाल पाई है वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:45 AM
share Share
Follow Us on
SSKTK Box Office: लगातार नीचे आ रही 'सनी संस्कारी' की कमाई, 6वें दिन इतना रह गया कलेक्शन

SSKTK Day 6 Box Office: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। फिल्म के लिए पहला वीकेंड भले ही शानदार रहा था, लेकिन रविवार से आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। ओपनिंग डे पर 9 करोड़ 25 लाख रुपये की कमाई करने वाली इस फिल्म ने बीते रविवार को 7 करोड़ 75 लाख रुपये का बिजनेस किया था। लेकिन सोमवार के बाद से कमाई का ग्राफ लगातार नीचे आता दिख रहा है।

लगातार नीचे आ रही SSKTK की कमाई

सोमवार को फिल्म की कमाई जहां 3 करोड़ 25 लाख रुपये रही, वहीं मंगलवार को यह आंकड़ा घटकर महज 3 करोड़ रुपये रह गया। तो क्या वरुण-जान्हवी की फिल्म का खेल बस यहीं तक था? नहीं, वीकेंड में फिल्म की कमाई का ग्राफ एक बार फिर ऊपर चढ़ता नजर आ सकता है। बता दें कि फिल्म को बनाने में मेकर्स ने करीब 80 करोड़ रुपये खर्च किए थे और अभी भी यह अपनी लागत निकालने से काफी दूर है। देखना होगा कि फिल्म कितने दिन में अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख पाती है।

ये भी पढ़ें:मालती के आने से बना एक नया ग्रुप, फरहाना बोलीं- पूरे घर की बैंड बजा देंगे हम
ये भी पढ़ें:अमिताभ की पोस्ट 'ब्रह्मांड हिल गया', लोग बोले- सर सीधा बोलिए जया जी को..

कांतारा के आगे घुटनों पर आ गई फिल्म

इधर यह फिल्म अपनी लागत निकालने के लिए हाथपैर मार रही है, वहीं दूसरी तरफ 'कांतारा - चैप्टर 1' शुरुआती तीन दिनों में ही लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है। फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर Rs 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। बात 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की करें तो यह एक रॉककॉम ड्रामा फिल्म है जिसको लेकर काफी बज बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह वो कमाल नहीं दिखा सकी जिसकी इससे उम्मीद की जा रही थी। बिजनेस को बूस्ट करने के लिए मेकर्स ने पिछले दिनों एक टिकट पर एक फ्री देने का ऑफर भी निकाला था।

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।