SSKTK Day 2: फुस्स हुई वरुण-जाह्नवी की फिल्म? दूसरे दिन 43% गिरा बिजनेस, जानिए कुल कमाई
SSKTK Day 2 Box Office: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ग्राफ दूसरे ही दिन धड़ाम हो गया है। क्या यह टेम्परेरी फॉल है, या फिर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है?
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 2 Box Office Collection: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बीते गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। मेकर्स को दशहरे की छुट्टी का फायदा भी मिला और यह एक अच्छी ओपनिंग पाने में कामयाब रही, लेकिन अगले ही दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। क्या दर्शकों को फिल्म खास पसंद नहीं आई? या फिर वीकेंड में फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिर एक बार बेहतर होता नजर आएगा? चलिए जानते हैं फिल्म की अभी तक की कमाई के आंकड़े।
SSKTK की दूसरे दिन की कमाई
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें मनीष पॉल, अभिनव शर्मा और सान्या मल्होत्रा ने भी अहम किरदार निभाए हैं। मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशन में खूब मेहनत की थी, इसका फायदा भी मिला और गुरुवार को SSKTK की पहले दिन की कमाई 9 करोड़ 25 लाख रुपये रही। एक हल्के बजट वाली फिल्म के लिए यह एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन दूसरे ही दिन माहौल बदल गया। फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए सैकनिल्क ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शुक्रवार (Day 2) को फिल्म का कुल कलेक्शन महज 5 करोड़ 25 लाख रुपये रहा है।
कुल कमाई और बिजनेस में गिरावट?
शुरुआती दो दिनों में फिल्म की कुल कमाई 14 करोड़ 50 लाख रुपये हो गई है। लेकिन पहले दिन शानदार शुरुआत पाने के बाद दूसरे ही दिन कमाई में 43% की कमाई प्रोड्यूसर्स के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर छोड़ गई होंगी। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी इस फिल्म को IMDb पर 10 में से महज 4.3 रेटिंग मिली है। फिल्म को बनाने में तकरीबन 60 करोड़ रुपये की लागत आई है, यानि अभी भी इस फिल्म का बजट रिकवर करने के लिए काफी लंबा सफर तय करना बाकी है। बता दें कि इस मूवी को एडवांस बुकिंग के मामले में भी खास तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, एक वजह यह भी है कि इसके साथ ही सिनेमाघरों में साउथ की लोकप्रिय फिल्म कांतारा का प्रीक्वल रिलीज हुआ है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।