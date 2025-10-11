Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 9 Varun Dhawan Janhvi Kapoor Sanya Malhotra Kantara Chapter 1 SSKTK Box Office Day 9: 'कांतारा' की आधी में 'सनी संस्कारी' ने शुक्रवार को कमाए इतने करोड़, ये रहा टोटल कलेक्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 9 Varun Dhawan Janhvi Kapoor Sanya Malhotra Kantara Chapter 1

SSKTK Box Office Day 9: 'कांतारा' की आधी में 'सनी संस्कारी' ने शुक्रवार को कमाए इतने करोड़, ये रहा टोटल कलेक्शन

वरुण और जाह्नवी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है, जितना इससे उम्मीद की गई थी। धीमी रफ्तार के साथ 'सनी संस्कारी' बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रही है। वरुण की इस फिल्म का रिलीज के साथ ही ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' भी रिलीज हुई है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 07:33 AM
share Share
Follow Us on
SSKTK Box Office Day 9: 'कांतारा' की आधी में 'सनी संस्कारी' ने शुक्रवार को कमाए इतने करोड़, ये रहा टोटल कलेक्शन

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Day 9: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म की कहानी लोगों को काफी पसंद आई। साथ ही इसे क्रिटिक्स के भी ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं। ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। वरुण और जाह्नवी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है, जितना इससे उम्मीद की गई थी। धीमी रफ्तार के साथ 'सनी संस्कारी' बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रही है। वरुण की इस फिल्म का रिलीज के साथ ही ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' भी रिलीज हुई है। आज 'सनी संस्कारी' को रिलीज हुए 9 दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके शुक्रवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

कांतारा की आंधी में क्या रहा SSKTK का शुक्रवार का हाल

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कहानी आपको 90s की फिल्मों की याद दिलाएगी। वहीं, इसके गाने भी काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इस फिल्म में वरुण और जाह्नवी के अलावा रोहित श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके 9वें दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने शुक्रवार को खबर लिखने तक 2.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 43.10 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'का कलेक्शन

डे 1- 9.25 करोड़ रुपये

डे 2- 5.5 करोड़ रुपये

डे 3- 7.7 करोड़ रुपये

डे 4- 7.75 करोड़ रुपये

डे 5- 3.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.25 करोड़ रुपये

डे 7- 2.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.25 करोड़ रुपये

डे 9- 2.00 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 43.10 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Varun Dhawan Janhvi Kapoor अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।