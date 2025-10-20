Hindustan Hindi News
SSKTK Box Office Day 18: 'सनी संस्कारी' को हो रहा दिवाली वकेंड का फायदा, रविवार को कमा डाले इतने करोड़

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण और जाह्नवी के अलावा रोहित श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

Mon, 20 Oct 2025 09:15 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Day 18: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को रिलीज हुए आज 18 दिन हो गए हैं। ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शुरुआत में इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया,लेकिन इसी के साथ ही ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा:चैप्टर 1' रिलीज की वजह से इसकी कमाई पर भारी असर पड़ा। ऐसे में अब 'सनी संस्कारी' के धनतेरस यानी रविवार के दिन के कलेक्शन आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

18वें दिन कितना कमा ले गई 'सनी संस्कारी'

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण और जाह्नवी के अलावा रोहित श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके रविवार के दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 18वें दिन खबर लिखने तक 1.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 58.45 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'का कलेक्शन

डे 1- 9.25 करोड़ रुपये

डे 2- 5.5 करोड़ रुपये

डे 3- 7.7 करोड़ रुपये

डे 4- 7.75 करोड़ रुपये

डे 5- 3.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.25 करोड़ रुपये

डे 7- 2.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.25 करोड़ रुपये

डे 9- 2.25 करोड़ रुपये

डे 10- 3.25 करोड़ रुपये

डे 11- 3.25 करोड़ रुपये

डे 12- 1.25 करोड़ रुपये

डे 13- 1.5 करोड़ रुपये

डे 14- 1.00 करोड़ रुपये

डे 15- 1.00 करोड़ रुपये

डे 16- 1.00 करोड़ रुपये

डे 17- 1.09 करोड़ रुपये

डे 18- 1.25 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 58.45 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Varun Dhawan Kantara

