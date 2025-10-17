Hindustan Hindi News
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 15 Varun Dhawan Janhvi Kapoor Sanya Malhotra Kantara Chapter 1
SSKTK Box Office Day 15: 'कांतारा' के डर से कांप रही है 'सनी संस्कारी', बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोसों दूर

संक्षेप: 'सनी संस्कारी' बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है, जितना इससे उम्मीद की गई थी। 'सनी संस्कारी' को रिलीज हुए 15 दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके गुरुवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

Fri, 17 Oct 2025 07:18 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Day 15: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में वरुण और जाह्नवी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इसकी कहानी के साथ-साथ, इसके गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आए। लेकिन ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा:चैप्टर 1' ने इसका पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। सेम डे रिलीज इन दोनों फिल्मों की कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। 'सनी संस्कारी' बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है, जितना इससे उम्मीद की गई थी। 'सनी संस्कारी' को रिलीज हुए 15 दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके गुरुवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

15 दिनों में कहां पहुंची 'सनी संस्कारी'

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण और जाह्नवी के अलावा रोहित श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके गुरुवार के दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 15वें दिन खबर लिखने तक 0.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 55.00 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'का कलेक्शन

डे 1- 9.25 करोड़ रुपये

डे 2- 5.5 करोड़ रुपये

डे 3- 7.7 करोड़ रुपये

डे 4- 7.75 करोड़ रुपये

डे 5- 3.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.25 करोड़ रुपये

डे 7- 2.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.25 करोड़ रुपये

डे 9- 2.25 करोड़ रुपये

डे 10- 3.25 करोड़ रुपये

डे 11- 3.25 करोड़ रुपये

डे 12- 1.25 करोड़ रुपये

डे 13- 1.5 करोड़ रुपये

डे 14- 1.00 करोड़ रुपये

डे 15- 0.90 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 55.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

