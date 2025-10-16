SSKTK Box Office Day 14: 'कांतारा' ने बिगाड़ा 'सनी संस्कारी' का गेम, बजट वसूलने में छूटे पसीने, जानें- अब तक का कलेक्शन

संक्षेप: 'कांतारा:चैप्टर 1' सेम डे रिलीज हुई है, जिसका खामियाजा वरुण की फिल्म को भुगतना पड़ रहा है। वरुण की 'सनी संस्कारी' बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है, जितना इससे उम्मीद की गई थी। 'सनी संस्कारी' को रिलीज हुए 14 दिन हो गए हैं।

Thu, 16 Oct 2025 07:55 AM

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Day 14: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में वरुण और जाह्नवी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इसकी कहानी के साथ-साथ, इसके गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आए। लेकिन ऋषभ शेट्टी ने कहीं न कहीं इसका गेम बिगाड़ दिया। 'कांतारा:चैप्टर 1' सेम डे रिलीज हुई है, जिसका खामियाजा वरुण की फिल्म को भुगतना पड़ रहा है। वरुण की 'सनी संस्कारी' बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है, जितना इससे उम्मीद की गई थी। 'सनी संस्कारी' को रिलीज हुए 14 दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके बुधवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

14वें दिन कितना कमा ले गई 'सनी संस्कारी' वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण और जाह्नवी के अलावा रोहित श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके बुधवार के दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 14वें दिन खबर लिखने तक 1.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 54.10 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'का कलेक्शन डे 1- 9.25 करोड़ रुपये

डे 2- 5.5 करोड़ रुपये

डे 3- 7.7 करोड़ रुपये

डे 4- 7.75 करोड़ रुपये

डे 5- 3.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.25 करोड़ रुपये

डे 7- 2.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.25 करोड़ रुपये

डे 9- 2.25 करोड़ रुपये

डे 10- 3.25 करोड़ रुपये

डे 11- 3.25 करोड़ रुपये

डे 12- 1.25 करोड़ रुपये

डे 13- 1.5 करोड़ रुपये

डे 14- 1.00 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)