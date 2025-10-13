Hindustan Hindi News
SSKTK Box Office Day 12: वीकेंड के बाद क्या रहा 'सनी संस्कारी' का हाल, धीमी रफ्तार से पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा

'सनी संस्कारी' में वरुण और जाह्नवी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इसकी कहानी ही नहीं, इसके गाने भी काफी पसंद किए गए। मूवी में वरुण और जाह्नवी की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को क्रिटिक्स के भी ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 10:17 PM
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Day 12: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। 'सनी संस्कारी' में वरुण और जाह्नवी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म के साथ ऋषभ शेट्टी की मूवी 'कांतारा:चैप्टर 1' ने सेम डे बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है, जिसका खामियाजा कहीं -कहीं वरुण की फिल्म को करना पड़ रहा है। 'सनी संस्कारी' को रिलीज हुए 12 दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके सोमवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

वीकेंड के बाद क्या रहा 'सनी संस्कारी' का हाल

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण और जाह्नवी के अलावा रोहित श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके 12वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने सोमवार को खबर लिखने तक 0.74 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 50.59 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'का कलेक्शन

डे 1- 9.25 करोड़ रुपये

डे 2- 5.5 करोड़ रुपये

डे 3- 7.7 करोड़ रुपये

डे 4- 7.75 करोड़ रुपये

डे 5- 3.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.25 करोड़ रुपये

डे 7- 2.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.25 करोड़ रुपये

डे 9- 2.25 करोड़ रुपये

डे 10- 3.25 करोड़ रुपये

डे 11- 3.25 करोड़ रुपये

डे 12- 0.74 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 50.59 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Varun Dhawan Kantara अन्य..

