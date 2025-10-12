SSKTK Box Office Day 10: वीकेंड में 'सनी संस्कारी' ने 'कांतारा' से टक्कर, शनिवार को कर डाली शानदार कमाई

'सनी संस्कारी' फिल्म के साथ ऋषभ शेट्टी की मूवी 'कांतारा:चैप्टर 1' ने सेम डे बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है, जिसका खामियाजा कहीं -कहीं वरधु की फिल्म को करना पड़ रहा है। वरुण की 'सनी संस्कारी' बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है, जितना इससे उम्मीद की गई थी।

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Day 10: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इस फिल्म की कहानी ही नहीं, इसके गानें भी काफी पसंद किए गए। मूवी में वरुण और जाह्नवी की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को क्रिटिक्स के भी ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं। ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

इस फिल्म के साथ ऋषभ शेट्टी की मूवी 'कांतारा:चैप्टर 1' ने सेम डे बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है, जिसका खामियाजा कहीं -कहीं वरधु की फिल्म को करना पड़ रहा है। वरुण की 'सनी संस्कारी' बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है, जितना इससे उम्मीद की गई थी। धीमी रफ्तार के साथ 'सनी संस्कारी' बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रही है। वरुण की इस फिल्म का रिलीज के साथ ही ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' भी रिलीज हुई है। आज 'सनी संस्कारी' को रिलीज हुए 10 दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके शनिवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

'सनी संस्कारी' ने वीकेंड में दिखाया कमाल वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कहानी आपको 90s की फिल्मों की याद दिलाएगी। इस फिल्म में वरुण और जाह्नवी के अलावा रोहित श्रॉफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके 9वें दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने शनिवार को खबर लिखने तक 3.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 46.60 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'का कलेक्शन डे 1- 9.25 करोड़ रुपये

डे 2- 5.5 करोड़ रुपये

डे 3- 7.7 करोड़ रुपये

डे 4- 7.75 करोड़ रुपये

डे 5- 3.25 करोड़ रुपये

डे 6- 3.25 करोड़ रुपये

डे 7- 2.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.25 करोड़ रुपये

डे 9- 2.25 करोड़ रुपये

डे 10- 3.25 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)