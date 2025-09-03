सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से बिजुरिया गाना रिलीज, सोनू की आवाज, वरुण के डांस ने लगाई आग

फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का पहला गाना बिजुरिया रिलीज हो गया है। काफी समय से इस फिल्म को लेकर बज था जबसे टीजर में गाने का सुनाया गया था। अब गाना रिलीज होने के बाद लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का मोस्ट अवेटेड गाना बिजुरिया रिलीज हो गया है। इस फिल्म के जरिए सोनू निगम के सुपरहिट गाने को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ बनाया गया है और रिलीज होते ही यह गाना छा गया है। अब तक इस गाने को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह गाना फुल एनर्जी से भरा है और साथ ही जबरदस्त कोरियोग्राफी, गाने को काफी मजेदार बना रहा है।

गाने को सोनू निगम और असीस कौर ने गाया है। वहीं ओरिजनल गाने को जहां रवि पवार ने कम्पोज किया था तो इस नए वर्जन को तनिष्क बागची ने कम्पोज किया है।

लोगों के रिएक्शन गाने पर लोगों के काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सभी ने सोनू की आवाज और वरुण की डांस मूव्स की तारीफ की है। एक ने लिखा कि वीडी अपने मैं तेरा हीरो एरा में वापस आ गए हैं और यह मस्त है। एक ने लिखा कि सोनू की आइकॉनिक आवाज और वरुण की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस। ओजी सोनू की बैंगर के साथ वापसी।

सोनू को लेकर फैंस एक्साइटेड एक ने लिखा कि आला रे आला, सोनू जी का टाइम आला। एक ने लिखा कि बड़े टाइम बाद सोनू सर के गानों पर डांस करने का मन कर रहा है। सोनू सर का टाइम आ गया। वहीं कुछ का मानना है कि गाने में सोनू निगम का कैमियो होना चाहिए था। एक ने लिखा कि वरुण धवन का स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छा है। वह फुल पैक हीरो मटेरियल हैं।