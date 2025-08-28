सनी लियोनी ने बच्चों की सरोगेट मां को चुकाई थी तगड़ी रकम, बोलीं- उसने घर खरीद लिया

सनी लियोनी ने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए सरोगेट मदर का सहारा लिया था। इसके लिए उन्हें तगड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने बताया कि इतने पैसे दिए कि उसने घर खरीद लिया और महंगी शादी की थी।

सनी लियोनी तीन बच्चों की मां हैं। इनमें से दो बच्चों को सरोगेसी से पैदा किया है और एक को गोद लिया है। सनी ने एक पॉडकास्ट में अपनी सरोगेसी में आए खर्च के बारे में बात की। सनी ने बताया कि उन्होंने सरोगेट मदर को काफी पैसे दिए थे। वे उसके पति को भी पैसे देती थीं ताकि वो अपने काम से छुट्टियां लेकर उसकी देखभाल कर सके।

बच्चा गोद लेना चाहती थीं सनी सोहा अली खान के पॉडकास्ट में सनी लियोनी ने अपनी सरोगेसी जर्नी पर बात की। ट्रेलर में सोहा बताती हैं, 'आज के एपिसोड में पेरेंट बनने के दो तरीकों पर बात की जाएगी।' इसके बाद सनी बोलती हैं, 'मेरे दिमाग में था कि मैं बच्चा गोद लेना चाहती हूं। हमने अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया। जिस दिन आईवीएफ हुआ उसी दिन हमें एक बच्ची मिल गई।'

जानबूझकर नहीं होना चाहती थीं प्रेग्नेंट सोहा ने सनी से पूछा कि सरोगेसी का फैसला जानबूझकर लिया था क्योंकि वह प्रेग्नेंसी कैरी नहीं करना चाहती थीं। इस पर सनी बोलीं, 'हां ऐसा था।' सोहा ने सरोगेसी के खर्चे के बारे में पूछा। सनी ने जवाब दिया, 'हम वीकली फीस देते थे। उसके पति को भी छुट्टी लेने के पैसे देते थे। उसको सरोगेसी के भी पैसे मिले थे। मतलब हमने बहुत पैसे दिए। उसने घर खरीद लिया और बहुत शानदार शादी की थी।'