सनी लियोनी की बेटी ने 10 साल की उम्र में ही पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, कैसे? जानिए सबकुछ
Sunny Leone Adopted Daughter: सनी लियोनी ने फराह खान को बताया कि उनकी बेटी निशा कौर वेबर अभी से ही पैसे कमाने लगी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटों को निशा से जलन होती है।
फराह खान अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग के लिए एक्ट्रेस सनी लियोनी के मुंबई वाले घर गईं। बातचीत के दौरान सनी ने फराह को बताया कि उनकी 10 साल की बेटी निशा कौर वेबर अभी से ही नोट छाप रही हैं। ये बात सुनकर फराह दंग रह गईं। इसके बाद, सनी ने फराह को निशा के इन्वेंशन के बारे में बताया और कहा कि उन्होंने इस इन्वेंशन को पेटेंट करवाया है।
क्या बनाया है?
अपनी गोद ली हुई बेटी के बारे में बात करते हुए सनी ने फराह से कहा, ‘निशा बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत ब्राइट है। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो उसने इन्वेंट किया है। ये बू बॉक्स है। 2-इन-1 टिशू होल्डर। हमने इसे पेटेंटेड करवाया है। ये निशा ने बनाया है।’ फराह ने मजाक में कहा, ‘मैं घर वापस जाकर अपने बच्चों को चिल्लाऊंगी!’
क्या है बू बॉक्स?
सनी ने फराह को बताया कि ये बू बॉक्स 2-इन-1 इसलिए है क्योंकि इसके एक तरफ टिशू डिस्पेंसर है और दूसरी तरफ एक छोटा बिल्ट-इन वेस्ट बिन है। अब आपको टिशू फेंकने के लिए ट्रैश कैन ढूंढने की जरूरत नहीं है।
कैसे बनाया?
सनी ने आगे कहा, 'मुंबई के ज्यादातर बच्चों की तरह निशा को भी धूल से एलर्जी है तो वो हर समय टिशू यूज करती रहती है। पहले वो टिशू यूज करके कहीं भी रख देती थी। मैं कहती थी, इतनी आलसी मत बनो टिशू उठाओ और डस्टबिन में डालो। एक दिन परेशान होकर उसने टेप से टिशू डिस्पेंसर के साथ डिस्पोजेबल कप चिपका दिया। जब मैंने इसे देखा, तो मुझे लगा मजेदार लगा है। फिर हमने सर्च किया और पेटेंट करवा लिया। इसकी प्राइज अभी 999 रुपये है…मेरे बेटों को अब जलन होती है कि निशा के पास बहुत सारा पैसा होगा और उन्हें हमेशा उससे मांगना पड़ेगा।’
साल 2017 में निशा को लिया था गोद
बता दें, सनी और उनके पति डेनियल वेबर ने साल 2017 में निशा को महाराष्ट्र के लातूर से गोद लिया था। फिर साल 2018 में वह सरोगेसी से अशर सिंह वेबर और नोआ सिंह वेबर की मां बनीं।
सनी की फिल्म
वर्कफ्रंट की बात करें तो सनी लियोनी की फिल्म ‘केनेडी’ हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई है। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को अनुराग कश्यप ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसमें राहुल भट भी हैं। ये Zee5 पर स्ट्रीम कर रही है।
