Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSunny Deols film Vishwatma director Rajiv Rai reveals, two actors were arrested in kenya
सनी देओल की इस फिल्म के दौरान नैरोबी में गिरफ्तार हुए थे एक्टर्स, डायरेक्टर बोले- गोली मार देते हैं

सनी देओल की इस फिल्म के दौरान नैरोबी में गिरफ्तार हुए थे एक्टर्स, डायरेक्टर बोले- गोली मार देते हैं

संक्षेप: सनी देओल की फिल्म विश्वात्मा के कुछ हिस्सों की शूटिंग केन्या के नैरोबी में की गई थी। शूटिंग के दौरान दो एक्टर्स को नैरोबी के नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय ऐसे नियम तोड़ने पर गोलियां चलाए जाना आम बात थी।

Mon, 17 Nov 2025 08:08 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनी देओल दिव्या भारती, नसीरुद्दीन शाह और चंकी पांडे स्टारर 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा को ऑडियंस ने पसंद किया था। जबरदस्त एक्शन और डायलॉग के लिए ये फिल्म आज भी याद की जाती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर्स को नैरोबी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उस समय नैरोबी में खुलेआम गोलियां चलाई जाती थीं। एक छोटी सी गलती ने एक्टर्स की जान मुश्किल में डाल दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नैरोबी में गिरफ्तार हुए थे दो एक्टर्स

द फ्राइडे टॉकीज' से बातचीत में डायरेक्टर राजीव राय ने बताया कि फिल्म को विदेश में शूट करने की कोई ख़ास योजना नहीं थी। उन्होंने कहा, “कोई स्पेशल वजह नहीं थी इंटरनेशनल जाने की। कहानी में था कि विलेन भाग जाता है, तो दिलचस्प होता है कि वह विदेश जाता है। अफ्रीका मेरे लिए किफायती था। वहां एक्शन का फ्लेवर भी है और मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे। उनसे काफी सपोर्ट मिला।” राजीव ने बताया कि नैरोबी में रात में घूमने पर रोक थी, जो उस समय फिल्म यूनिट के लिए मुश्किल बन गए। उन्होंने कहा, “नैरोबी में रात को घूम नहीं सकते थे। डॉलर साथ ले जाना भी मना था। हमारे दो एक्टर्स रात 2 बजे घूम रहे थे और उन्हें बिना वजह पकड़ लिया गया। वहां नियम इतने सख़्त थे कि पकड़े जाने पर गोली मारना भी सामान्य बात मानी जाती थी।”

ऐसे मिली मदद

ऐसे में उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर्स से मदद ली। प्रोड्यूसर के संपर्क में कई ऐसे लोग थे जिनके पॉलिटिशियन से कनेक्शन थे। नैरोबी के लोगों से मिली मदद के बाद फिल्म की टीम को सख्त हिदायत दी गई गई कि वो रात के समय में बाहर नहीं निकले और नैरोबी के नियमों का पालन करें। बाद में फिल्म सफल भी हो गई। लेकिन नैरोबी में शूटिंग का ये किस्सा कोई नहीं भूल सका।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Sunny Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।