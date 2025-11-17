सनी देओल की इस फिल्म के दौरान नैरोबी में गिरफ्तार हुए थे एक्टर्स, डायरेक्टर बोले- गोली मार देते हैं

संक्षेप: सनी देओल की फिल्म विश्वात्मा के कुछ हिस्सों की शूटिंग केन्या के नैरोबी में की गई थी। शूटिंग के दौरान दो एक्टर्स को नैरोबी के नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय ऐसे नियम तोड़ने पर गोलियां चलाए जाना आम बात थी।

सनी देओल दिव्या भारती, नसीरुद्दीन शाह और चंकी पांडे स्टारर 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा को ऑडियंस ने पसंद किया था। जबरदस्त एक्शन और डायलॉग के लिए ये फिल्म आज भी याद की जाती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर्स को नैरोबी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उस समय नैरोबी में खुलेआम गोलियां चलाई जाती थीं। एक छोटी सी गलती ने एक्टर्स की जान मुश्किल में डाल दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नैरोबी में गिरफ्तार हुए थे दो एक्टर्स द फ्राइडे टॉकीज' से बातचीत में डायरेक्टर राजीव राय ने बताया कि फिल्म को विदेश में शूट करने की कोई ख़ास योजना नहीं थी। उन्होंने कहा, “कोई स्पेशल वजह नहीं थी इंटरनेशनल जाने की। कहानी में था कि विलेन भाग जाता है, तो दिलचस्प होता है कि वह विदेश जाता है। अफ्रीका मेरे लिए किफायती था। वहां एक्शन का फ्लेवर भी है और मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे। उनसे काफी सपोर्ट मिला।” राजीव ने बताया कि नैरोबी में रात में घूमने पर रोक थी, जो उस समय फिल्म यूनिट के लिए मुश्किल बन गए। उन्होंने कहा, “नैरोबी में रात को घूम नहीं सकते थे। डॉलर साथ ले जाना भी मना था। हमारे दो एक्टर्स रात 2 बजे घूम रहे थे और उन्हें बिना वजह पकड़ लिया गया। वहां नियम इतने सख़्त थे कि पकड़े जाने पर गोली मारना भी सामान्य बात मानी जाती थी।”