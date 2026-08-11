Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बॉबी देओल को रात 11 बजे कॉल करने पर सनी देओल ने प्रीति जिंटा को डांटा, बोले थे- किसी के घर...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

प्रीति जिंदा ने कौन बनेगा करोपड़पति में सबके सामने उस किस्से को बताया जब सनी देओल ने उन्हें फोन पर डांटा था। सनी ने फिर इसके पीछे की वजह भी बताई है।

preity zinta got scold by sunny deol
प्रीति जिंटा को जब पड़ी सनी देओल से डांट

प्रीति जिंटा सनी देओल के साथ फिल्म बंटवारा 1947 में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म के जरिए प्रीति कई सालों बाद मूवीज में वापसी कर रही हैं। सनी और प्रीति कई फिल्मों में साथ काम कर चुकी हैं। वहीं प्रीति ने सनी के छोटे भाई बॉबी देओल के साथ भी काम किया है। अब प्रीति ने हाल ही में बताया कि कैसे एक बार बॉबी को कॉल करने पर सनी ने उन्हें डांट दिया था।

प्रीति ने बताया सनी और बॉबी में डिफ्रेंस

प्रीति दरअसल, हाल ही में सनी देओल और आमिर खान के साथ अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में आईं। वे शो में फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे। इस दौरान प्रीति से दोनों देओल भाई की पर्सनैलिटी डिफ्रेंस के बारे में पूछा गया। प्रीति ने कहा कि दोनों काफी अलग हैं। वह बोलीं, ‘बॉबी मेरे दोस्त हैं। मैं उन्हें तबसे जानती हूं जब हमने डेब्यू भी नहीं किया था फिल्मों में। बॉबी के पास वैन थी और हम साथ में उस वैन में जाते थे।’

ये भी पढ़ें:'बंटवारा 1947' या ‘आवारापन 2’, जानिए पहले दिन कौन निकलेगा आगे

सनी ने क्यों डांटा प्रीति को

प्रीति ने फिर एक किस्सा बताया जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर थीं और उन्होंने बॉबी को फोन किया कि वे वहां आ रहे हैं। लेकिन फोन बॉबी की जगह सनी ने उठाया। उस वक्त लैंडलाइन फोन होते थे क्योंकि तब तक भारत में मोबाइल फोन उतना पॉपुलर नहीं था।

प्रीति ने कहा, ‘मैंने फोन किया। मुझे नहीं पता था कि सनी का ढ़ाई किलो का हाथ फोन उठाएगा। मैंने कहां हाय, क्या मैं बॉबी से बात कर सकती हूं प्लीज? मुझे लगता है तब 10.30 से 11 बज रहे होंगे रात के। सनी ने कहा कि ये कोई टाइम है किसी के घर फोन करने का?’

ये भी पढ़ें:बंटवारा के लिए किसे मिले कितने करोड़? सनी देओल ने बढ़ाया फीस का मीटर

सनी के सामने पहले नर्वस होती थीं प्रीति

प्रीति ने बताया कि उन्होंने फिर डर के मारे फोन रख दिया। वह बोलीं कि पहले तो वह सनी के सामने काफी नर्वस होती थीं। 2-3 फिल्में करने के बाद वह उनके साथ कम्फर्टेबल हुईं। दोनों ने साथ में द हीरो, फर्ज और भैयाजी सुपरहिट में काम किया है।

सनी ने बताई डांट की वजह

सनी ने फिर अपनी साइड की स्टोरी बताते हुए कहा, ‘हमें रात के 8 बजे के बाद बाहर जाने की परमिशन नहीं थी और उस वक्त रात के 10.30 बज रहे थे। मैं बॉबी को अपने बेटे की तरह मानता हूं तो इसलिए मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट था। लेकिन वह छिपकर बहुत जाता था।’

ये भी पढ़ें:अमिताभ बच्चन से आमिर खान ने पूछा ये अजीब सवाल, सनी देओल मुस्कुराए

प्रीति ने फिर बताया कि यही वो वक्त है जब बॉबी, तान्या(पत्नी) से मिले थे। दोनों ने फिर 1996 में शादी कर ली थी।

प्रीति और बॉबी के बारे में बता दें कि दोनों ने सोल्जर, झूम बराबर झूम में काम किया है। वहीं सनी देओल और बॉबी की फिल्म दिल्लगी में प्रीति ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Preity Zinta Sunny Deol bobby deol
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।