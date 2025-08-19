30 साल पुराना विवाद भुलाकर यशराज फिल्म्स पहुंचे सनी देओल, ये थी वजह

सनी देओल को हाल में यशराज फिल्म्स स्टूडियो में देखा गया था। 30 साल बाद एक्टर यहां किसी खास काम से पहुंचे थे। 30 साल पहले एक विवाद हुआ था जिसके बाद सनी ने न तो प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया और न ही इन्हें कभी यहां देखा गया था।

सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 में बिजी हैं। हाल में फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया था जिसे देखने के बाद ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिला। इस बीच सनी देओल को हाल में यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में देखा गया। शुरुआत में ऐसा कहा गया कि एक्टर 30 साल पुराने विवाद को भुलाकर कर यशराज के साथ कोई फिल्म साइन कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की असली वजह कुछ और ही है। दरअसल, सनी यशराज स्टूडियो किसी खास शख्स से मिलने पहुंचे थे।

इस खास शख्स से मिलने पहुंचे थे सनी सनी देओल सिंगर और म्यूजिक कंपोजर मिथुन से मिलने यशराज स्टूडियो पहुंचे थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने सूत्र के हवाले से बताया , “सनी ने शुरू में मिथुन (म्यूजिक कंपोजर) से मिलने के लिए सनी सुपर साउंड बुलाया था। लेकिन जब मिथुन 80 कोयर सिंगर्स के साथ रिकॉर्डिंग में व्यस्त थे और नहीं आ पाए। तब एक्टर खुद यशराज फिल्म्स पहुंच गए। उन्होंने पहले भी गदर 2 में अपनी केमिस्ट्री दिखाई है और बॉर्डर 2 में मिथुन के दिल को छू लेने वाले गानों ने सनी को पूरी तरह इम्प्रेस कर दिया। अब गबरू में भी वो चाहते हैं कि मिथुन फिल्म का साउंडट्रैक तैयार करें।” ये असली वजह थी कि सनी अपने 30 साल पुराने विवाद भुलाकर यशराज स्टूडियो जा पहुंचे।