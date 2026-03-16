Border 2 OTT Release: सनी देओल की फिल्म इस हफ्ते में हो रही है रिलीज? जानिए किस दिन दे रही है दस्तक
सनी देओल, वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 को ओट प्लेटफार्म पर देखने का इंतजार हो रहा है। अब फिल्म की OTT रिलीज़ डेट सामने आई है। ये फिल्म घर बैठी ऑडियंस को इस दिन सरप्राइज देने वाली है। जानिए कब आ रही है।
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। एक्टर्स की परफॉरमेंस, म्यूजिक ने पुरानी यादें ताजा कर दी। 26 जनवरी के मौके पर थिएटर में आई ये फिल्म अब OTT के लिए तैयार है। एक ताजा रिपोर्ट की मानें तो बॉर्डर 2 अगले हफ्ते की इस तारीख को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। OTT ऑडियंस को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार है। अब जल्द धमाका हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डेट आ गई है।
बॉर्डर 2 की OTT रिलीज
पिंकविला के मुताबिक सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 इसी शुक्रवार यानी 20 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक OTT रिलीज को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन फिल्म इस शुक्रवार ऑडियंस को सरप्राइज दे सकती है।
बॉर्डर 2 का बजट और कमाई
बॉर्डर 2 सनी देओल की 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल था। इस फिल्म को जेपी दत्ता ने टी सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। डायरेक्टर थे अनुराग सिंह। इस बार फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह, प्रणव वशिष्ट, मेधा राणा जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म में तीनों सेनाओं जल, स्थल, वायु की अपनी जंग दिखाई गई थी। इमोशनल कर देने वाले थे। एक ऐसा भी सीन है जहां बॉर्डर के शहीद हुए किरदारों को दिखाया गया था। इस सीन को देखने के बाद थिएटर में बैठी ऑडियंस की यादें ताजा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 को करीब 250 करोड़ के मोटे बजट के साथ बनाया गया था। फिल्म ने 446 करोड़ का कलेक्शन किया। अब OTT पर देखे जाने का इंतजार है।
सनी देओल की आने वाली फिल्में
वर्कफ्रंट की बात करें तो आगे आने वाले समय में सनी देओल अपनी कई फिल्मों से धमाका करने वाले हैं। एक्टर के पास शंशंक उदयपुरकर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म गबरू है। ये फिल्म 8 मार्च को रिलीज हो रही है। आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 है। इस फिल्म में एक्टर के साथ शबाना आजमी, प्रीति जिंटा जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। ये एक नाटक है जो सनी देओल के दिल के बेहद करीब है। इसके अलावा सनी देओल नेटफ्लिक्स फिल्म इक्का भी लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में उन्हें सालों बाद वकील के किरदार में देखा जाएगा। अक्षय खन्ना फिल्म के दूसरे लीड होंगे। पिछले दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जिसे देखने के बाद रिलीज का इंतजार बढ़ गया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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