आखिर सनी देओल की 20 नवंबर को रिलीज होने वाली ‘सूर्या’ पोस्टपोन क्यों हुई, समझिए पूरा विवाद
Sunny Deol Film Suryaa Controversy: सनी देओल की फिल्म सूर्या की रिलीज पोस्टपोन हो गई है। पहले ये फिल्म इसी महीने 20 तारीख को रिलीज होने वाली थी।
सनी देओल की फिल्म ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ की रिलीज टल गई है। फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसकी रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल, फिल्म को लेकर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि फिल्म में डॉक्टरों को गलत तरीके से दिखाया गया है और इससे मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों की छवि खराब हो सकती है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में मेकर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक इसे रिलीज नहीं किया जाएगा।
क्या है पूरा विवाद?
फिल्म के टीजर और प्रमोशनल वीडियो के कुछ दृश्यों को लेकर विवाद शुरू हुआ। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों का आरोप है कि फिल्म में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को भ्रष्ट दिखाया गया है। उनका कहना है कि ऐसे दृश्य डॉक्टरों के प्रति लोगों के मन में गलत धारणा पैदा कर सकते हैं। साथ ही, इससे मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा को भी बढ़ावा मिल सकता है।
किसने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा?
डॉक्टर नचिकेता भाटिया और डॉक्टर ध्रुव चौहान ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने जनहित याचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में ट्रेलर के कुछ दृश्यों और संवादों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने या उनमें बदलाव करने की मांग की गई थी।
मेकर्स ने आरोपों पर क्या कहा?
वहीं, फिल्म के मेकर्स ने इन आरोपों पर अपनी सफाई दी है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिल्म को देखे बिना सिर्फ कुछ सेकंड के प्रमोशनल वीडियो के आधार पर उसकी कहानी और मकसद को समझना सही नहीं है। फिल्म के प्रेजेंटर कमल मुकुट ने कहा कि उन्हें अपनी फिल्म की कहानी पर पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि फिल्म का मकसद पूरे मेडिकल पेशे को गलत दिखाना नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ ऐसे लोगों की कहानी दिखाई गई है, जो भ्रष्टाचार और गलत गतिविधियों में शामिल हैं।
‘सूर्या’ के मेकर्स ने दर्शकों से की अपील
मेकर्स ने यह भी कहा कि वे ईमानदारी से मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का सम्मान करते हैं। कमल मुकुट के मुताबिक, टीम सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया का सम्मान करती है, लेकिन फिल्म की मूल कहानी और उसकी सोच से समझौता नहीं करना चाहती। उन्होंने दर्शकों और मीडिया से अपील की कि वे पूरी फिल्म देखने के बाद ही अपनी राय बनाएं।
दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ?
इस मामले में 2 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड से भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी।
एक और याचिका हुई थी दायर
इसके बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक और जनहित याचिका दाखिल की गई। हालांकि, इस नई याचिका पर सुनवाई करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने कहा कि जब इसी मुद्दे पर पहले से एक याचिका लंबित है, तो दूसरी याचिका पर अलग से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने नए याचिकाकर्ताओं को पहले से चल रहे मामले में शामिल होने और संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी आपत्तियां रखने की अनुमति दी। सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड की ओर से बताया गया कि फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है और इसका आवेदन विचाराधीन है।
कब रिलीज होगी सनी देओल की ‘सूर्या’?
फिल्म के मेकर्स ने साफ किया है कि सेंसर बोर्ड से जरूरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही नई रिलीज डेट का ऐलान किया जाएगा। पहले यह फिल्म 20 नवंबर को रिलीज होने वाली थी। फिलहाल दर्शकों को इसकी नई रिलीज डेट का इंतजार करना होगा। बता दें कि एम. पद्मकुमार के निर्देशन में बनी ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ मलयालम फिल्म ‘जोसेफ’ का हिंदी रीमेक है। फिल्म में सनी देओल के साथ रवि किशन और प्रज्ञा जायसवाल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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