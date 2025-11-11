धर्मेंद्र की नाजुक हालत को लेकर सनी देओल की टीम ने फैंस से की ये अपील, सलमान-शाहरुख पहुंचे थे हॉस्पिटल

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की हालत नाज़ुक बनी हुई है। इस बीच सनी देओल की टीम ने फैंस से किसी भी तरफ की अफवाह नहीं फैलाने की अपील की है। धर्मेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनसे मिलने सलमान खान, शाहरुख समे सेलेब्स पहुंचे थे।

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री एक्टर के साथ खड़ी है। बीती रात सलमान खान, शाहरुख खान एक्टर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक्टर की डेथ की अफवाह फैल गई। अब सनी देओल की टीम ने स्टेटमेंट जारी कर फैंस से इन अफवाहों को न फैलाने की अपील की है। बयान में धर्मेंद्र की हालत स्थिर बताई गई है। एक्टर के लिए देशभर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं।

सनी देओल की टीम की अपील

सनी देओल की टीम ने एक बयान जारी कर कहा, "धर्मेंद्र जी की हालत स्थिर है और वह निगरानी में हैं। कृपया उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और परिवार की निजता का सम्मान करें।" धर्मेंद्र की पत्नी, एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने भी उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर धर्मेंद्र की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूं जो धर्म जी की चिंता कर रहे हैं। वह हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उनकी लगातार जांच हो रही है और हम सभी उनके साथ हैं। मैं आप सभी से उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करती हूं।"

हॉस्पिटल पहुंचे सलमान-शाहरुख

धर्मेंद्र के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद, उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, सनी के बेटे करण और राजवीर, और बॉबी की पत्नी तान्या देओल उन्हें देखने पहुंचे थे। इसके अलावा सलमान खान, शाहरुख खान बेटे आर्यन खान, एक्ट्रेस अमीषा पटेल समेत इंडस्ट्री के करीबी हॉस्पिटल से बाहर निकलते देखे गए हैं।

