सनी देओल से पूछा- रामायण भारतीय सिनेमा को बदल देगी? एक्टर बोले- मैं उनमें से नहीं हूं जो...
रणबीर कपूर और यश की ‘रामायण’ 5 नवंबर के दिन रिलीज होगी। इस फिल्म में सनी देओल हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में फिल्म के सक्सेस पर बात की।
सनी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ को लेकर बात की है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है और इसकी एडवांस बुकिंग भी चर्चा में है। इस बीच सनी देओल से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी और क्या यह फिल्म भारतीय सिनेमा को बदल सकती है? इस पर एक्टर ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
‘मैंने अभी पूरी फिल्म नहीं देखी है’ - सनी देओल
सनी देओल ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा को इंटरव्यू दिया। पॉडकास्ट के दौरान एक्टर से पूछा गया कि ‘रामायण’ जिस पैमाने पर बनाई गई है, क्या आपको लगता है कि यह भारतीय सिनेमा को बदल देगी? इस पर सनी देओल ने कहा, ‘देखिए, मैं किसी चीज के बारे में पहले से भविष्यवाणी करने वालों में से नहीं हूं। मैंने अभी पूरी फिल्म नहीं देखी है, सिर्फ ट्रेलर देखा है।’
‘फिल्म में अच्छे कलाकार हैं’ - सनी देओल
सनी देओल ने आगे कहा, 'इसके स्पेशल इफेक्ट्स बहुत हाई लेवल के हैं। इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस कहानी को जितनी सरलता से हो सके, दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। फिल्म में अच्छे कलाकार हैं। तो अगर क्रिएटिव साइड से देखें तो इसके पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं।'
‘दारा जी, दारा जी थे’ - सनी देओल
इसके बाद सनी देओल से कहा गया कि उनसे पहले दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया था। सनी बोले, ‘दारा जी, दारा जी थे। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन हनुमान जी के रूप में दारा जी की जगह कोई नहीं ले सकता…दिवाली आएगी तो हमें समझ आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है।’
‘भगवान यह नहीं कहते कि आप चौबीसों घंटे पूजा करते रहिए’ - सनी देओल
इंटरव्यू के दौरान सनी देओल से यह भी पूछा गया कि क्या वह धार्मिक हैं? जवाब में सनी ने कहा, ‘मैं इस मायने में धार्मिक हूं कि हां, भगवान हैं। लेकिन भगवान यह नहीं कहते कि आप चौबीसों घंटे पूजा करते रहिए। भगवान कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, गरीबों की मदद करो, किसी को दुख मत दो और किसी को ठेस मत पहुंचाओ। बस एक-दूसरे से प्यार करो।’
‘रामायण’ एडवांस बुकिंग रिपोर्ट
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ‘रामायण’ ने 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक एडवांस बुकिंग के जरिए 11.81 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वहीं इसकी 2.15 लाख टिकट्स बुक हुई हैं।
फिल्म ‘रामायण’ की स्टार कास्ट
• रणबीर कपूर - भगवान राम
• यश - रावण
• साई पल्लवी - सीता
• सनी देओल - हनुमान
• रवि दुबे - लक्ष्मण
• लारा दत्ता - कैकेयी
• अरुण गोविल - राजा दशरथ
• इंदिरा कृष्णन - कौशल्या
• रकुल प्रीत सिंह - सूर्पनखा
• काजल अग्रवाल - मंदोदरी
• अनुपम खेर - जटायु (आवाज)
• शीबा चड्ढा - मंथरा
• फैजल मलिक - कुम्भकर्ण
• सोनिया बलानी-उर्मिला
यहां देखिए फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
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