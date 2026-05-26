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सनी देओल पत्नी पूजा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर आए नजर, कैमरे को देखकर मुस्कुराई देओल बहू

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी पत्नी पूजा देओल के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। दोनों को कम ही मौकों पर साथ देखा गया है। पूजा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई।

सनी देओल पत्नी पूजा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर आए नजर, कैमरे को देखकर मुस्कुराई देओल बहू

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को बहुत की कम मौकों पर अपनी पत्नी पूजा देओल के साथ देखा गया है। अब एक्टर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सनी अपनी पत्नी पूजा के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। दोनों अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट पहुंचे। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर सनी देओल थे और पीछे पूजा बैठीं हुईं थीं। दोनों साथ में एयरपोर्ट के अंदर चले गए।कैमरा को अपने सामने देखकर पूजा मुस्कुराई। हालांकि, दोनों ने कोई पोज नहीं दिया।

सनी देओल और उनकी पत्नी पूजा

वीडियो में देखा जा सकता है कि सनी देओल आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट से बाहर आते हैं। उन्होंने डार्क खाकी रंग की शर्ट और ब्लू जींस पहनी हुई थी। काले चश्मे के साथ अपना लुक पूरा किया। गाड़ी की पीछे वाली सीट से स्वेटशर्ट पहने हुए पूजा बाहर आई। और दोनों साथ में आगे बढ़ गए।कपल ने पैपराजी के सामने कोई पोज नहीं दिया। सनी देओल और पूजा एकाध ही मौकों पर साथ दिखे हैं। बेटे करण देओल की शादी पर दोनों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाई थीं।

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सनी देओल की शादी

रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल और पूजा ने 1984 में शादी कर ली थी। उस समय तक सनी देओल अपनी पहली फिल्म बेताब से इंडस्ट्री में एंट्री ले चुके थे। हालांकि, इस शादी को कई सालों तक छुपाए रखा गया। इसके पीछे का बड़ा कारण सनी देओल का फिल्मी करियर था। शादी के बाद दोनों दो बेटों करण और राजवीर देओल के पेरेंट्स बने। सनी अपना करियर में सफल होते रहे लेकिन पूजा सिनेमा की दुनिया की इस लाइमलाइट से दूर रहीं।

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प्रकाश कौर और धर्मेंद्र

देओल परिवार की ये शायद परंपरा ही रही। पहले धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर भी बहुत कम नजर आई। धर्मेंद्र के आखिरी के कुछ सालों में दोनों की एक तस्वीर सामने आई थी। सनी देओल की दोनों सगी बहनों अजिता और विजेता को बहुत कम मौकों पर देखा गया। देओल परिवार की बहूएं और बेटियों को कैमरे के सामने नहीं देखा गया। हां, हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल ने फिल्मों में नाम बनाने की कोशिश की। लेकिन वो अपने पेरेंट्स जैसी सफलता नहीं देख पाई।

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धर्मेंद्र को अवॉर्ड से सम्मानित

बता दें, धर्मेंद्र के निधन के बाद बीती शाम उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवॉर्ड लेने हेमा मालिनी पहुंची थीं। इस खास मौके पर उनकी छोटी बेटी अहाना देओल भी नजर आई। एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र को याद कर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया था।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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