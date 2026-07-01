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सनी देओल ने अपने रिटायरमेंट पर बात की, कहा- मैं चाहता था कि मैं पूरी दुनिया…

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Sunny Deol: नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘इक्का’ के प्रमोशन के दौरान सनी देओल ने अपने रिटायरमेंट पर बात की। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि उन्हें पूरी दुनिया जाने।

सनी देओल ने अपने रिटायरमेंट पर बात की, कहा- मैं चाहता था कि मैं पूरी दुनिया…

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपना ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी फिल्म ‘इक्का’ 10 जुलाई के दिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। ‘इक्का’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान सनी ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया और फिर अपने रिटायरमेंट प्लान पर बात की। आइए बताते हैं कि सनी ने क्या कहा।

सनी देओल का रिटायरमेंट प्लान

सनी देओल ने इवेट में कहा, ‘देखिए! फिल्मों में काम करके, अलग-अलग तरह के कैरेक्टर्स करके, आप लोगों के दिलों में मैंने अपनी जगह बनाई। आज आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। आपका यही प्यार मुझे ताकत देता है। आपके इसी प्यार की वजह से मैं ये लाइन एक एक्टर के तौर पर कभी नहीं छोड़ूंगा।’

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डिजिटल डेब्यू पर सनी का बयान

सनी ने आगे कहा, ‘मैं हमेशा चाहता था मैं दुनिया भर में दिखूं अलग-अलग तरीकों से और मैं हमेशा से नेटफ्लिक्स के साथ काम करना चाहता था। देखिए ये दुनिया इतनी छोटी हो गई है और दुनिया के हर कोने तक पहुंचा बहुत जरूरी हो गया है। मुझे यकीन है कि नेटफ्लिक्स के जरिए जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो मुझे जानने लगेंगे और अगर उन्हें मेरा काम पसंद आया तो हो सकता है मुझे प्यार भी देने लगें।’

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‘इक्का’ के बारे में

सनी देओल और अक्षय खन्ना ने साथ में ‘बॉर्डर’ (1997) की थी। वहीं अब 29 साल बाद दोनों ‘इक्का’ (10 जुलाई - रिलीज डेट) में साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सनी और अक्षय के अलावा दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख भी लीड रोल में हैं। इस फिल्म को सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने ‘महाराजा’ और ‘हिचकी’ का निर्देशन किया था। वहीं नेटफ्लिक्स इस कोर्टरूम ड्रामा को ओटीटी की ‘धुरंधर’ बता रहे हैं।

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सनी देओल की अपकमिंग फिल्में

‘गदर 2’ की सक्सेस के बाद सनी देओल बैक-टू-बैक फिल्में साइन कर रहे हैं। 14 अगस्त के दिन उनकी ‘लाहौर 1947’ आने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ प्रीति जिंटा हैं। दिवाली पर उनकी ‘रामायण पार्ट 1’ रिलीज होगी। नितिश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश लीड रोल में हैं। इनके अलावा उनके पास ‘गबरू’, ‘जाट 2’, ‘रामायण पार्ट 2’ और ‘गदर 3’ भी हैं। इन फिल्मों के प्री पोडक्शन पर काम चल रहा है। यही कारण है कि इनकी रिलीज डेट आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं की गई है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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