'इक्कीस' के सेट से सामने आया धर्मेंद्र का आखिरी वीडियो, बताई अपनी लास्ट विश, पाकिस्तान को लेकर कही थी ये बात

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन वो हमेशा ही अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे। धर्मेंद्र का निधन उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उनके फैंस के लिए काफी दुखद रहा है। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। ये फिल्म पहले 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। ये मूवी अब 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में अब सनी देओल ने पापा की फिल्म 'इक्कीस' का बीटीएस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धर्मेंद्र शूटिंग के आखिरी दिन इमोशनल होते नजर आए। ये वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया है।
भारत और पाकिस्तान दोनों को यह फिल्म देखनी चाहिए
सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पापा धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' का बीटीएस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धर्मेंद्र फिल्म को लेकर अपनी फीलिंग्स शेयर करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में धर्मेंद्र कहते हैं, 'मैं मैडॉक फिल्म्स का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। टीम, कैप्टन, श्रीराम जी, यह सब बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को यह फिल्म देखनी चाहिए। आज शूटिंग का आखिरी दिन है, इसलिए मैं थोड़ा खुश और थोड़ा दुखी हूँ। मैं आप सभी से प्यार करता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ कर देना।'
पापा के वीडियो पर सनी ने लिखा इमोशनल कैप्शन
धर्मेंद्र के इस वीडियो को शेयर करते हुए सनी देओल ने कैप्शन में लिखा, 'एक मुस्कान जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया। बिना किसी सीमा के दरियादिली। मेरे पापा के लिए प्यार हमारे दिलों में गहराई से बसा है। उन्होंने हमें अपनी आखिरी फिल्म, इक्कीस से आशीर्वाद दिया है। आइए इस नए साल में सिनेमाघरों में उन्हें सेलिब्रेट करें।' धर्मेंद्र का ये बीटिएस वीडियो देखकर फैंस काफी भावुक हो रहे हैं।
स्टार कास्ट
'इक्कीस' मूवी में धर्मेंद्र के अलावा अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया लीड रोल में हैं। ये फिल्म अब 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मूवी का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। बता दें कि 'इक्कीस' अरुण खेतरपाल की जिंदगी पर आधारित है, जो भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेताओं में से एक थे। अरुण खेतरपाल साल 1971 के भारत-पाक युद्ध में 21 साल की उम्र में वे शहीद हो गए थे। सिमर, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की भतीजी हैं। इस मूवी के साथ सिमर अपना डेब्यू कर रही हैं।
