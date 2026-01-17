कभी गुस्से से दहाड़ते...कभी मूंगफली खाते, Border 2 के शूटिंग सेट से सनी देओल ने शेयर की अनसीन तस्वीरें

संक्षेप: हाल ही में 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो काफी शानदार रहा। ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। ऐसे में फिल्म रिलीज के पहले सनी देओल ने 'बॉर्डर 2' के सेट से कई अनसीन तस्वीरें शेयर की हैं।

बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार हैं। सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के रिलीज का उनके चाहने वालों ने सालों इंतजार किया। जेपी दत्ता की 'बॉर्डर 2' में कुछ पुराने कलाकार फिर से नजर आएंगे तो कई नई स्टार्स की एंट्री हुई है। इस वॉर-ड्रामा फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो काफी शानदार रहा। ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। ऐसे में फिल्म रिलीज के पहले सनी देओल ने 'बॉर्डर 2' के सेट से कई अनसीन तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सनी ने शेयर की सेट से अनसीन तस्वीरें सनी देओल ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'बॉर्डर 2' से सेट से शूटिंग की 15 तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ सनी ने रेड हार्ट और हाथ जोड़ने वाली इमोजी शेयर की है। इन तस्वीरों में सनी कभी वर्दी पहने पत्थर पर लेटे नजर आ रहे हैं, तो कभी जीप के सहारे खड़े दिख रहे हैं। एक तस्वीर में वो वरुण धवन के साथ हंसते नजर आ रहे हैं। यही नहीं एक तस्वीर में सनी मूंगफली खाते नजर आ रहे हैं तो किसी में बॉर्डर 2 का क्लैप लेकर खड़े हुए हैं। हर तस्वीर बेहद खास और एक अलग कहानी बयां करती नजर आ रही है। ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब पसंद की जा रही है। देखते ही देखते सनी की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब पसंद की जा रही हैं।