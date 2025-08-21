Sunny Deol Says Bollywood Has No Taalmel With Audience Recalls Being Told Gadar Would Not Work गदर नहीं चलेगी...जब सनी देओल को फिल्म करने से पहले लोगों ने किया था आगाह, Bollywood Hindi News - Hindustan
गदर नहीं चलेगी...जब सनी देओल को फिल्म करने से पहले लोगों ने किया था आगाह

सनी देओल ने हाल ही में बताया कि जब वह गदर करने वाले थे तब लोगों ने उनसे कहा था कि फिल्म चलेगी नहीं। इसके अलावा जब वह लोगों को फिल्म के गाने सुनाते थे तो लोगों को पसंद नहीं आते थे।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:12 AM
सनी देओल ने वैसे तो अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी एक फिल्म है जिसकी तारीफ आज तक होती है और वो है गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म के ना सिर्फ डायलॉग बल्कि एक्शन सीन आज तक फैंस को पसंद हैं। लेकिन शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री को इस मूवी की सक्सेस पर शक था और उन्होंने इसके गानों को भी खारिज कर दिया था, जिन्हें अब आइकॉनिक माना जाता है। हालांकि सनी ने फिल्म पर भरोसा जताया और इसके बाद मूवी ने जो इतिहास रचा वो तो सब देख चुके हैं।

पहले गदर को लेकर श्योर नहीं थे सनी

जूम से बात करते हुए सनी ने कहा, ‘जब मैंने यह फिल्म की, मैं ऊटी में था और किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। शर्मा जी वहां आए और उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। उस समय मैं फिल्म करने के लिए इतना उत्सुक नहीं था क्योंकि मैंने उनकी अन्य फिल्में नहीं देखी थीं। मैं सिर्फ उनके एक्शन देखे थे।’

सनी ने आगे कहा, ‘जब उन्होंने फिल्म का सब्जेक्ट देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया। पूरी रात हमने नरेशन सुना और डिस्कशन हुआ। लेकिन मेरा मानना था कि वो पीरियड जैसा लगना चाहिए क्योंकि अगर पीरियड जैसा ना होता तो स्टोरी रियल नहीं लगती। फिल्म में काम करके काफी मजा आया। मैं अपनी सारी फिल्में एंजॉय करता हूं क्योंकि उनसे कई यादें जुड़ी होती हैं।’

इंडस्ट्री को लगता था फिल्म चलेगी नहीं

सनी ने फिर कहा, ‘इंडस्ट्री को लगता था कि उनका और दर्शकों का एक-दूसरे के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब आपको ज्यादा मिलता है, आप भूल जाते हो। आप अपनी कला से दूर हो जाते हो। जब भी मैं गदर के गानों को लोगों के लिए चलाता, उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन अब फिल्म की सक्सेस तो सबने देखी है। कोई उसे नहीं रोक सकता।’

वैसे ना सिर्फ गदर बल्कि उसके सीक्वल ने भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े थे।

