धुरंधर में घायल और घातक टाइटल यूज करने पर क्या सनी देओल को मिली रॉयल्टी? एक्टर बोले- उन्होंने मेरी पिक्चर...
धुरंधर 2 में सनी देओल की फिल्म घायल और घातक का नाम यूज किया गया था। अब सनी से पूछा गया कि क्या उन्हें इसके लिए रॉयल्टी मिली है तो जानें उन्होंने क्या कहा।
धुरंधर फिल्म सुपरहिट थी और ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। इतना ही नहीं अब नेटफ्लिक्स पर भी फिल्म कमाल कर रही है। बता दें कि इस फिल्म के कई डायलॉग हिट थे जिसमें सनी की फिल्म घायल और घातक को भी यूज किया गया। अब सनी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने मेकर्स से रॉयल्टी मिली तो जानें वह क्या बोले।
सनी बोले उन्होंने मेरी फिल्म देखी और….
दरअसल, सनी से पूछा गया कि क्या उन्हें धुरंधर के मेकर्स से रॉयल्टी मिली है क्योंकि फिल्म में उनके मूवी के टाइटल्स का यूज हुआ है। इस पर सनी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, ‘नहीं हमारे जो डायरेक्टर हैं, वह ग्रेट फैन हैं। उन्होंने मेरी पिक्चर देखी है और उन्होंने घायल, घातक, ये सब फिल्में देखी है तो। मुझे लगता है रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने वो डायलॉग यूज किया है। मेरा मतलब उन्होंने टाइटल यूज किया है जो काफी स्वीट है।’
बॉर्डर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे सनी
सनी बता दें कि इन दिनों अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। उनकी फिल्म बॉर्डर 2 इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक है। फिल्म ने 318.55 करोड़ की कमाई की है और अब भी फिल्म थिएटर पर चल रही है।
सनी की कई फिल्में हैं जो रिलीज के लिए तैयार हैं जैसे गबरू, लाहौर 1947, इक्का और रामायण। लाहौर 1947 की बात करें तो यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। इस फिल्म को आमिर खान अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।
रामायण में हनुमान के रूप में दिखेंगे
रामायण पार्ट 1 इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। रामायण में वह हनुमान जी का किरदार निभाएंगे। वहीं गबरू और इक्का की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है।
धुरंधर 2 आने वाली है
वहीं धुरंधर की बात करें तो इसका अब दूसरा पार्ट धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज होगा। यह फिल्म ईद के वीकेंड पर रिलीज होगी। फिल्म का पहला टीजर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है जिसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला है।
धुरंधर 2 में पहले पार्ट के सभी किरदार यानी रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त अहम किरदार में होंगे। अक्षय खन्ना का पहले पार्ट में खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी फैन उम्मीद कर रहे हैं कि वह दूसरे पार्ट में नजर आएं।
