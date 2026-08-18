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गदर 2 की सक्सेस से पहले 56 करोड़ के कर्ज में थे सनी देओल, बोले- पैसों के लिए कुछ भी…

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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सनी देओल द एक्शन हीरो ने हाल ही में अपने उन दिनों के बारे में बताया जब वह कर्ज में आ गए थे। लेकिन सनी ने यह भी बताया कि वह उस वक्त भी खुश थे।

sunny deol
सनी देओल पर हो गया था करोड़ों का कर्ज

सनी देओल की हाल ही में फिल्म बंटवारा 1947 रिलीज हुई है। इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला है। खैर लेकिन इससे पहले सनी ने कई हिट फिल्में दी हैं जैसे बॉर्डर 2 और गदर 2 जिन्हें ना सिर्फ क्रिटिक्स बल्कि दर्शकों से भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अब सनी ने हाल ही में अपने करियर के उन मुश्किल दिनों के बारे में बात की जब कई सक्सेसफुल फिल्में देने के बाद भी उन्हें आर्थिक प्रेशर का सामना करना पड़ा।

सनी ने बताया कि कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने के बाद उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और इस दौरान उन्हें जुहू स्थित प्रॉपर्टी के खिलाफ ई-ऑक्शन का नोटिस जारी किया गया।

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गदर को मिली बड़ी सक्सेस

शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में सनी ने बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर आई थी जो सुपरहिट हुई थी। इसी दौरान आमिर खान की फिल्म लगान भी रिलीज हुई थी और लगान ने 77 करोड़ कमाए थे।

सनी ने बताया कि फिर उनकी फिल्म इंडियन भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म ने भारत में 43 करोड़ कमाए थे।

सनी ने फिर कहा, ‘गदर के बाद मैंने इंडियन डिलीवर की जो लगान से ज्यादा हिट थी और बाकी कई फिल्मों से भी ज्यादा। गदर ने काफी अच्छी कमाई की।’

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फिल्म इंडस्ट्री का फॉर्मेट बदला

सनी ने आगे कहा, ‘इसके बाद कॉर्पोरेट आया और फिल्म इंडस्ट्री का फॉर्मेट बदले लगा। लेकिन इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे सही सब्जेक्ट और मेकर्स नहीं मिल रहे थे।’

सनी ने फिर बताया कि साल 2005 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म की थी जो बोले सो निहाल। इस फिल्म के खिलाफ सिख कम्यूनिटी थी। सनी ने कहा कि वो फिल्म चली पॉलिटिक्स की वजह से। इस वजह से हमें हमें इसे वापस लेना पड़ा।

कर्ज में आ गए थे सनी देओल

सनी ने आगे कहा कि उनके हर प्रोफेशनल फैसले पर पैसे का असर नहीं होता था। वह बोले, मैं पैसों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन सच कहूं तो मैं खुश हूं। यहां तक कि जब भी मैं कर्ज में था, मैं खुश होता था। मैं अपनी लाइफ जी रहा था।

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बंटवारा 1947

सनी की फिल्म बंटवारा 1947 की बात करें तो इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था और आमिर खान ने प्रोड्यूस किया। फिल्म में सनी के साथ प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी अहम किरदार में हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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