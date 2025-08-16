रामायण में रणबीर कपूर के राम का किरदार निभाने पर सनी देओल बोले- जिस फिल्म को करते हैं, उसे...

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण आ रही है। इस फिल्म में रणबीर, भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में सनी देओल भी हैं जो हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे इसे देखने के लिए फैंस बेताब हैं। वहीं फिल्म की स्टार कास्ट को जानकर भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि इसमें राम का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं और सीता का साई पल्लवी। सनी देओल भी फिल्म में हैं और वह हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। अब सनी ने रणबीर को लेकर बात की और बताया वह कैसे एक्टर हैं।

जल्द करेंगे शूटिंग सनी ने जूम से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अभी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की है, लेकिन जल्द काम शुरू करेंगे। अपने किरदार को लेकर उनके जो इमोशन्स हैं उन्होंने कहा कि यह काफी एक्साइटिंग है। यह काफी ग्रेट होने वाला है और खूबसूरत भी।

सनी ने कहा कि वह नर्वस भी हैं। उन्होंने कहा कि देखो नर्वसनेस और डर ये फैक्टर है, लेकिन यही उसकी खूबसूरती है क्योंकि आपको उसमें खुद को खोजना है और यही आपके लिए चैलेंज है।

रामलीला बन रही इंटरनेशनल लेवल पर सनी ने आगे कहा कि रामायण को इंटरनेशनल लेवल के पैमाने पर बनाई जा रही है क्योंकि वे सुपरनेचुरल चीजों को दिखाने वाले हैं। ऐसा कितनी बार ही होता है और कितनी रामलीला हुई हैं? जब यह बड़े पर्दे पर होता है, जिस तरह सभी एक्टर्स आते हैं और परफॉर्म करते हैं। मुझे पता है कि जस्टिस मिलेगा और लोग सैटिसफाई होंगे और पूरी फिल्म एंजॉय करेंगे।

रणबीर को लेकर बोले रणबीर को लेकर सनी बोले, ‘यह काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि वह काफी अच्छे एक्टर हैं। वह जिस प्रोजेक्ट को लेते हैं इसे पूरी तरह से जीते हैं।’

वैसे ऐसी खबर हैं कि रामायण के पहले पार्ट में सनी का स्क्रीन स्पेस आधे घंटे से कम है। फिल्म का पहला पार्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हनुमान के आगमन के साथ होगा, जहां वह भगवान राम को देवी सीता को रावण से बचाने में मदद करने का वचन देते हैं।