Sunny Deol Poses With Esha Deol And Ahana Deol They Spotted First Time Together After Dharmendra Death
सनी देओल का साथ देने आईं ईशा और अहाना, धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार साथ दिखे

सनी देओल का साथ देने आईं ईशा और अहाना, धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार साथ दिखे

संक्षेप:

रविवार शाम को एक स्पेशल मोमेंट दिखा जब सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में एक्टर की दोनों बहनें ईशा और अहाना देओल साथ नजर आईं।

Jan 26, 2026 07:04 am IST Sushmeeta Semwal
सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर बॉर्डर 2 की रिलीज को 3 दिन हो गए हैं। हालांकि फिल्म रिलीज के तीसरे दिन मुंबई में इसकी सक्रीनिंग रखी गई। इस स्क्रीनिंग की खास बात यह है कि इसमें सनी के साथ उनकी 2 बहनें ईशा और अहाना देओल साथ नजर आईं।

वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो में आप देखेंगे कि सनी ने एक तरफ से बहन ईशा को पकड़ा है और दूसरी तरफ से अहाना को। वह दोनों बहनों के साथ पैपराजी के सामने फोटोज क्लिक करते हैं।

धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार आए साथ

धर्मेंद्र के निधन के बाद तीनों भाई-बहनों का यह पहला साथ में पब्लिक अपीयरेंस है। वैसे भी तीनों ही काफी पर्सनल इंसान हैं और अपनी लाइफ को पब्लिक से बचाकर रखते हैं।

जब ईशा ने रखी थी गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग

वैसे इससे पहले साल 2023 में जब सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज हुई थी तब ईशा ने सनी के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जिसमें दोनों बहनें और सनी के साथ बॉबी देओल भी नजर आए थे।

परिवार में अनबन की खबरों पर बोली थीं हेमा

बता दें कि धर्मेंद्र के निधन के बाद ऐसी खबरें आई थीं कि हेमा और सनी, बॉबी के परिवार के बीच दिक्कत है क्योंकि दोनों ने अलग-अलग प्रेयर मीट रखी थी धर्मेंद्र की। इस पर हेमा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था, ये हमारे घर का पर्सनल मामला है। हम एक-दूसरे से बात करते हैं। मैंने एक प्रेयर मीट हमारे घर रखी थी क्योंकि मेरे ग्रुप के लोग अलग हैं। एक दिल्ली में इसलिए रखी थी क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूं और जरूरी था वहां भी। मथुरा मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी(निर्वाचन क्षेत्र) है और वहां के लोग धर्मेंद्र जी के फैन हैं इसलिए वहां भी एक प्रेयर मीट रखी। मैं खुश हूं मैंने जो किया उसके लिए।

किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं

उन्होंने यह भी कहा था कि सब अच्छे से हो रहा है तो किसी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये 2 अलग परिवार है, पता नहीं क्या होगा। किसी को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एकदम अच्छे हैं।

