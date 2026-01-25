परमवीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के परिवार से मिले सनी देओल, शेयर की खास तस्वीर
'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी बंपर कमाई कर रही है। फिल्म में सनी ने एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग से जान डाल दी है। मूवी में सनी के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम किरदार में हैं। ऐसे में अब सनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक शख्स संग तस्वीर शेयर की है।
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इस वक्त अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर काफी वक्त से सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। सनी देओल की मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी की थिएट्रिकल रिलीज हो गई है। रिलीज के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट काफी हाइप पर है। 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी बंपर कमाई कर रही है। फिल्म में सनी ने एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग से जान डाल दी है। मूवी में सनी के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम किरदार में हैं। ऐसे में अब सनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक शख्स संग तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में सनी संग नजर आ रहा शख्स शहीद हुए रियल लाइफ हीरो निर्मलजीत सिंह सेखों के परिवार में से एक हैं।
दरअसल, सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रविवार को एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में सनी संग एक शख्स नजर आ रहा है। सनी ने कैप्शन में उस शख्स का पूरा परिचय भी अपने फैंस को दिया। सनी ने बताया, 'हमारे हीरो परमवीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के परिवार से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, जिनका किरदार बॉर्डर 2 में दिलजीत सिंह निभा रहे हैं, और जिनकी बेमिसाल बहादुरी की सच्ची कहानी आप फिल्म में देखेंगे। उनके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा और यह एक यादगार पल था।#Border2 सभी सैनिकों और उनके परिवारों को सलाम है जो चुपचाप हिम्मत के साथ अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं ।' सनी के इस पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि इस पर कमेंट कर यूजर्स अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं।
अब तक कमा लिए इतने करोड़
बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ रुपये कामए। ऐसे में सभी को आज यानी रविवार के कलेक्शन का बेसब्री से इंतजार है। sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखे जाने तक बॉर्डर 2 ने तीसरे दिन 28.93 करोड़ रुपये कमा लिया हैं। ऐसे में तीनों दिन का मिलाकर फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 95.43 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।
