Video: धर्मेंद्र के निधन के बाद बॉर्डर 2 का टीजर लॉन्च, देखें क्यों रो पड़े सनी देओल

संक्षेप: Border 2 Teaser: ‘बॉर्डर 2’ के टीजर लॉन्च के दौरान सनी देओल अपने आंसू रोक नहीं पाए। वह इमोशनल हो गए है। दरअसल, दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद ये पहली बार है जब सनी देओल की फिल्म का इवेंट हुआ है।

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का मंगलवार के दिन मुंबई में टीजर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया। इवेंट में सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने धमाकेदार एंट्री ली। फिर एंकर ने सनी, वरुण और अहान से सवाल पूछने शुरू किए। इस दौरान, सनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दरअसल, उनके पिता और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन के बाद ये पहली बार जब सनी की किसी फिल्म का इवेंट आयोजित हुआ हो।

चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आंसू जब एंकर ने उनसे ‘बॉर्डर 2’ से जुड़े सवाल किए तब भी वह सवाल का जवाब देते-देते इमोशनल होने लगे। उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी। उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी, लेकिन आंखों में आंसू भी नजर आए रहे थे। इसके बाद पब्लिक की डिमांड पर सनी ने ‘बॉर्डर 2’ का डायलॉग, ‘आवाज कहां तक जानी चाहिए…लाहौर तक’ भी बोला। हालांकि, उनके आंसू नहीं रुके। यहां देखिए वीडियो।