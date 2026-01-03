धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए बेटे सनी देओल, बोले- मेरा दिमाग थोड़ा हिला हुआ…

संक्षेप: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का गाना संदेशे आते हैं जैसलमेर में लॉन्च हुआ। इस दौरान फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। सनी ने जब मीडिया से बात की तो वह पिता धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हो गए।

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 आ रही है। इस फिल्म का पहला गाना संदेशे आते हैं शुक्रवार को रिलीज हुआ। इस दौरान बॉर्डर 2 की पूरी टीम और स्टार कास्ट जैसे वरुण धवन, अहान शेट्टी, भी मौजूद थे, दिलजीत दोसांझ को छोड़कर। सनी ने इस दौरान मीडिया से बात की और पिता को याद कर वह इमोशनल भी हुए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

धर्मेंद्र की इस फिल्म से इंस्पायर होकर की थी बॉर्डर सनी बोलते हैं, 'मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मैंने अपने पापा की फिल्म हकीकत देखी थी वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। तब मैं बहुत छोटा था। जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करूंगा। जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस सब्जेक्ट पर एक फिल्म बनाएंगे जो बहुत प्यारा है और आप सबके दिलों में बसा हुआ है।'

ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा सनी ने आगे कहा, ‘मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मेरा दिमाग हिला हुआ है।’

बॉर्डर से इंस्पायर होकर कई ने ज्वाइन की आर्मी वह यह भी बोलते हैं कि कैसे बॉर्डर फिल्म से इंस्पायर होकर कई यंगस्टर्स ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। कई सैनिक जब उन्हें मिलते हैं तो बताते हैं कि बॉर्डर देखकर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की।

बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट बॉर्डर 2 की बात करें तो यह 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। पहली फिल्म से सिर्फ सनी देओल, दूसरे पार्ट में हैं। सनी के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी फिल्म में लीड रोल में हैं। वहीं अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी का फिल्म में कैमियो भी होगा।