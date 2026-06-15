सनी देओल की ‘गदर 3’ को लेकर डायरेक्टर ने दिया अपडेट, जानिए कब होगी रिलीज
सनी देओल की गदर बनाने वाले डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 3 पर बड़ी जानकारी दे दी है। अगले साल फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिल्म में कई नए चेहरे नजर आ सकते हैं। और रिलीज से जुड़ी भी है अपडेट।
सनी देओल की गदर और गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। अब मेकर्स इसके तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस गदर 3 को लेकर बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने बता दिया है कि ये फिल्म साल 2027 में थिएटर पर दस्तक देगी। इसके साथ इस फिल्म में नए एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है।अ गर सब ठीक रहा तो आने वाले समय में सनी देओल और नई कास्ट के साथ शूटिंग शुरू हो सकती है।
गदर 3 पर अपडेट
सनी देओल की फिल्म गदर आज ही के दिन यानी 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। अब इस फिल्म के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 3 के बारे में बात की। डायरेक्टर ने बताया ‘मेरे लिए अगर गदर की कहानी बम थी तो मैं गदर 2 तब ही बनाऊंगा अगर कहानी एटम बम होगी। और अगर मेरे पास एटम बम कहानी थी तो अब मुझे इसका तीसरा पार्ट बनाने के लिए न्यूक्लियर बम कहानी चाहिए, तब ही ये फिल्म बन बन पाएगी।' डायरेक्टर ने कहा कि हम फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम लार रहे हैं और भगवान् ने चाहा और सब ट्रैक पर रहा तो अगले साल हम गदर 3 शुरू कर देंगे। ऐसी भी रिपोर्ट्स थीं कि गदर 3 में नाना पाटेकर भी अहम किरदार निभा सकते हैं।
गदर ने हिलाया था बॉक्स ऑफिस
साल 2001 का बॉक्स ऑफिस गदर की कमाई से हिला हुआ था। देशभर में ये फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही थी। भारत-पाकिस्तान के बीच तारा सिंह की प्रेम कहानी थी। इस कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद साल 2023 में गदर 2 आई और एक बार फिर बॉक्स ऑफिस हिलाने देने वाली कमाई हुई। अब ऑडियंस इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रही है। फिल्म में नए किरदार नजर आ सकते हैं।
सनी देओल की आने वाली फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो सनी देओल अपनी फिल्मों से छाए हुए हैं। आने वाले दिनों में उन्हें थिएटर से लेकर OTT प्लेटफार्म पर धमाका करते हुए देखा जाएगा। सनी देओल आने वाले दिनों में आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म बटवारा 1947, रणबीर कपूर के साथ रामायण में हनुमान के किरदार में, गबरू नाम की सोशल ड्रामा फिल्म, फिल्म बाप नाम की थिएटर पर रिलीज होने वाली फिल्मों में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म इक्का से OTT पर भी अपना डेब्यू करने को तैयार हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।