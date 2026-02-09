सनी देओल की लाहौर 1947 की रिलीज डेट आई, डेथ से पहले धर्मेंद्र देख चुके थे बेटे की ये फिल्म
आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट आ गई है। ये फिल्म जल्द धमाका करने जा रही है। सनी देओल अभी तक के सबसे शानदार किरदार में नजर आने वाले हैं। जानिए कब आ रही है फिल्म।
सनी देओल और आमिर खान पहली बार फिल्म लाहौर 1947 में साथ काम कर रहे हैं। ये इस साल की सबसे चर्चित फिल्म है। सनी देओल काफी पहले शूटिंग खत्म कर चुके थे ऐसे में रिलीज का इंतजार हो रहा था। अब ताजा रिपोर्ट्स की मानें फिल्म को रिलीज डेट मिल गई है। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म इस साल 13 अगस्त को दस्तक देने वाली है। देशभक्ति बेस्ड इस फिल्म को 15 अगस्त से दो दिन पहले रिलीज कर ऑडियंस को छुट्टी का फायदा उठाने का मौका दे दिया है। इस फिल्म के हीरो सनी देओल हैं और प्रोड्यूसर हैं आमिर खान।
लाहौर 1947 की रिलीज डेट
सनी देओल ने बताया था कि वो काफी पहले फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग खत्म कर चुके हैं। फिल्म काफी समय से पोस्ट प्रोडक्शन में है। आमिर खान अपने हर काम पर बारीकी से ध्यान दे रहे हैं ताकी वो ऑडियंस तक एक शानदार फिल्म पहुंचा सके। अब फिल्म बनकर तैयार है और 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म में प्रीति जिंटा अहम किरदार निभा रही हैं।
लाहौर 1947 के प्रोड्यूसर आमिर खान ने बताया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र जी की फेवरेट थी। डेथ से पहले उन्होंने बेटे की इस फिल्म को देख लिया था।
नाटक का फिल्मी वर्जन है फिल्म
सनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में वो और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी सालों से बातचीत कर रहे थे। वो इसे फिल्माने की कोशिश कर रहे थे। बाद में जब गदर की सक्सेस पार्टी में आमिर पहुंचे तो उन्होंने सनी देओल को इस फिल्म को बनाने का वादा किया और इस तरह ये प्रोजेक्ट आमिर खान के प्रोडक्शन में पहुंचा।
इमोशनल कहानी
सनी देओल ने अपने इसी इंटरव्यू में बताया था कि ये फिल्म बहुत इमोशनल है और किरदारों की गहराई के बारे में बात करती है। कहानी एक नाटक पास बेस्ड है जिसे फिल्म का रूप दिया गया है। सनी इस फिल्म में एक ऐसा किरदार निभाते दिखेंगे जो इमोशनल कर देगा।
