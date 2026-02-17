Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बॉर्डर 2 के बाद सनी देओल का धमाका, इस दिन रिलीज हो रही है गबरू? कहानी बदल देगी एक्शन हीरो की इमेज

Feb 17, 2026 09:04 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल बॉर्डर 2 के बाद जबरदस्त धमाका करने वाले हैं। एक्टर फिल्म गबरू लेकर आ रहे हैं जिसकी रिलीज डेट और कहानी की जानकारी सामने आई है। ये फिल्म सनी देओल की एक्शन हीरो की इमेज बदल देगी।

बॉर्डर 2 के बाद सनी देओल का धमाका, इस दिन रिलीज हो रही है गबरू? कहानी बदल देगी एक्शन हीरो की इमेज

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी फिल्म बॉर्डर 2 के धमाके के बाद अब गबरू लेकर आ रहे हैं। फिल्म का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अब रिलीज से जुड़ी जानकारी सामने आई है। ताजा रिपोर्ट की मानें तो ये फिल्म मई में थिएटर में दस्तक देने वाली है। फिल्म का डायरेक्शन शशांक उदापुरकर ने किया है और विशाल राणा, ओम छंगानी प्रोड्यूसर कर रहे हैं। इस फिल्म में सनी देओल अपनी इमेज से हटकर रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी किरदार से जुड़ जाने वाली बताई जा रही है।

गबरू की रिलीज डेट

सनी देओल अभी तक अपनी शानदार एक्शन हीरो की इमेज के लिए मशहूर हैं। उन्हें गदर से लेकर बॉर्डर में अपनी दमदार आवाज, डायलॉग, एक्शन हीरो के तौर पर देखा गया है। लेकिन अब सनी देओल एक अनोखे किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में उनका रोल एक मिडिल क्लास पारिवारिक आदमी का होगा जो मुश्किल समय में से हार नहीं मानता और फिर से खुद की तलाश में लग जाता है। वो इस बुरे समय को अपनाना सीखता है। 8 मई को रिलीज हो सकती है फिल्म।

ये भी पढ़ें:जानिए क्या है सनी देओल और अक्षय खन्ना की नई फिल्म इक्का की कहानी?

सनी देओल का किरदार

वैरायटी इंडिया ने अपने सूत्र के हवाले से बताया कि फिल्म गबरू सनी देओल के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है। बल्कि एक ऐसी कहानी है जो निजी तौर पर उन्हें पसंद आई और वो इससे खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं। इस फिल्म में मुश्किल से घिरे आदमी के साहस, हिम्मत को दिखाया जाएगा। एक एक इमोशनल कर देने वाली कहानी होगी जिसके रिलीज के लिए मेकर्स स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ताकि कहानी का सार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।

ये भी पढ़ें:जब 1997 में सनी देओल की बॉर्डर देखते समय घुट गया था 59 लोगों का दम

फिल्म की कास्ट

सनी देओल की इस फिल्म में उनके साथ सिमरन और प्रीत कमानी नजर आएंगी। इस फिल्म के लिए मिथुन ने म्यूजिक दिया है जिसके गीत लिखे हैं सतिंदर सरताज, अनुराग सैकिया और सईद कादरी ने। ये फिल्म सनी देओल की इमेज बदल कर रख देगी। रिपोर्ट के मुताबिक गबरू इस साल 8 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। फिल्म की रिलीज को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:सनी देओल की फिल्म गदर का काजी अब करता है ये काम, सालों पहले छोड़ दी इंडस्ट्री

सनी देओल की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो सनी देओल अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर खबरों में बने हुए हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया है। वहीं आने वाले समय में सनी गबरू के अलावा, नेटफ्लिक्स फिल्म इक्का, आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म लाहौर 1947, नितेश तिवारी की रामायण में नजर आने वाले हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Sunny Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;