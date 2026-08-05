16 सालों से ‘बंटवारा 1947’ पर फिल्म बनाना चाहते थे राजकुमार संतोषी, सनी देओल के दिल के करीब है कहानी
सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 की असली कहानी जानते हैं आप? राजकुमार संतोषी ने सालों पहले देखा था इस कहानी पर फिल्म बनाने का सपना। अब थिएटर में रिलीज होने वाली है ये इमोशनल कर देने वाली फिल्म।
सनी देओल हमेशा से अपनी बुलंद आवाज और जबरदस्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में अगर एक्टर को एक्शन करते नहीं दिखाया जाए तो वो कुछ अधूरी लगती है। लेकिन इस बार सनी देओल एक्शन के साथ अपनी ऑडियंस को रुलाने वाले हैं। हाल में उनकी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर रिलीज किया गया था। इस फिल्म में एक्टर देश नहीं मां के लिए लड़ते दिखेंगे। फिल्म की कहानी 1989 के जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्याई नई' पर बेस्ड है। इस नाटक को प्रोफेसर असगर वजाहत ने लिखा था। इस नाटक को देखने के बाद ही राजकुमार संतोषी और सनी देओल ने इस पर फिल्म बनाने का ख्वाब 16 साल पहले देख लिया था।
सनी देओल सालों से बनाना चाहते थे बंटवारा 1947 पर फिल्म
राजकुमार संतोषी अपनी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सनी देओल के साथ घायल, घातक जैसी यादगार फिल्में बनाई। अब वो बंटवारा 1947 ला रहे हैं जो एक नाटक पर बेस्ड है। इस कहानी के बारे में राजकुमार संतोषी ने साल 2009-10 सनी देओल को बताया था। सनी ने जब ये कहानी बहुत पसंद आई। दोनों ने कई सालों तक इस कहानी पर फिल्म बनाने की कोशिश की। लेकिन कोई भी इस कहानी पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। सनी देओल के ये कहानी इतनी करीब थी कि उन्हें यकीन था कि एक दिन वो इस पर जरूर फिल्म बनाएंगे।
सनी देओल के दिल के करीब है बंटवारा 1947 की कहानी
सालों के इंतजार के बाद साल 2023 में सनी देओल की फिल्म गदर 2 आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर ही मचा दिया था। फिल्म ने हैरान करने वाली कमाई की। जब फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई तो आमिर खान शामिल हुए। उन्होंने सनी देओल के साथ मुलाकात में उनकी इस फिल्म पर पैसा लगाने की बात कही। उस समय इस फिल्म का नाम लाहौर 1947कहा जा रहा था। सनी देओल ने राजकुमारी संतोषी के डायरेक्शन में शूटिंग की और अब फिल्म रिलीज के लिए तैयार है।
बंटवारा 1947 की कहानी कर देगी इमोशनल
फिल्म की कहानी ट्रेलर में नजर आई एक झलक से बड़ी और रुलाने वाली है। फिल्म में दिखाया जाएगा की देश में बंटवारे के दौरान मुख्य किरदार को सिकंदर मिर्जा को अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाना पड़ता है। पाकिस्तान में जो घर उन्हें मिला था उसमें पहले एक हिंदू परिवार रहा करता था जो अब भारत में बस गया है। लेकिन माई से अपना घर नहीं छोड़ा गया। वो पाकिस्तान में ही रुक जाती है और समय के साथ उसकी नफरत और गुस्सा प्यार में बदल जाती है। अंत में कई समाज के लोग उस हिंदू महिला को परेशान करते हैं। सिकंदर अब उसे अपनी मां मान बैठा है। और इस मां की लड़ाई में वो पूरे समाज से लड़ जाता है। कहानी का अंत रुलाने वाला है।
बंटवारा 1947 की रिलीज डेट
बंटवारा 1947 में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी। अली फजल, और अभिमन्यु सिंह जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। फिल्म में सनी देओल रुलाने के अलावा एक्शन भी करते दिखेंगे। ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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