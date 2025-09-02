Sunny Deol Dhai Kilo ka Hath Dialogue was Inspired From His Father Dharmendra Movie Scene कहां से आया 'ढाई किलो का हाथ' वाला डायलॉग? सनी देओल से पहले धर्मेंद्र ने कहा था 'यह 3 किलो का हाथ...', Bollywood Hindi News - Hindustan
कहां से आया 'ढाई किलो का हाथ' वाला डायलॉग? सनी देओल से पहले धर्मेंद्र ने कहा था 'यह 3 किलो का हाथ...'

साल 1993 में आई सनी देओल की फिल्म दामिनी का 'ढाई किलो का हाथ' वाला डायलॉग आज तक सुपरहिट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी से पहले इससे मिलता जुलता एक डायलॉग उनके पिता धर्मेंद्र ने बोला था। चलिए जानते हैं यह पूरा किस्सा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 11:16 AM
सनी देओल का ढाई किलो के हाथ वाला डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डायलॉग उनके पापा धर्मेंद्र के तीन किलो का हाथ वाला डायलॉग बोलने के बाद लिखा गया था। जी हां, साल 1992 में आई फिल्म 'दामिनी' में सनी देओल का डायलॉग है, "यह ढाई किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है, तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है।" यह डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ और आज तक लोगों को याद है। आज भी लोग यह डायलॉग आम बोलचाल में एक दूसरे से कह देते हैं।

नहीं चला धर्मेंद्र का '3 किलो..' डायलॉग

लेकिन सनी देओल का यह डायलॉग असल में कहां से इंस्पायर था यह कम लोग जानते हैं। सनी देओल का ढाई किलो का हाथ वाला डायलॉग उनके पापा धर्मेंद्र की फिल्म 'सीता और गीता' के एक डायलॉग के बाद लिखा गया। दामिनी जहां साल 1992 में आई थी, वहीं सनी देओल के पिता धर्मेंद्र की फिल्म 'सीता और गीता' साल 1972 में आई थी। इसमें धर्मेंद्र का एक डायलॉग था, "जिस दिन यह तीन किलो का हाथ पड़ जाएगा ना, फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार पर चिपका दूंगा।" यह डायलॉग उतना हिट नहीं हुआ।

धर्मेंद्र में सचमुच शराब पीकर की एक्टिंग

लेकिन जब सनी देओल का ढाई किलो के हाथ वाला डायलॉग उन्होंने दमदार अंदाज में फिल्म दामिनी में बोला, तो हर कोई सनी देओल का दीवाना हो गया। फिल्म 'सीता और गीता' में धर्मेंद्र का एक सीन है जिसमें वह शराबी होने की एक्टिंग कर रहे हैं, कम लोग जानते हैं कि उस सीन में धर्मेंद्र ने असल में शराब पी हुई थी। बात कहानी की करें तो हेमा मालिनी स्टारर यह फिल्म एक फीमेल लीड मूवी थी जिसमें राजेश खन्ना को पहले कास्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन राजेश ने फीमेल लीड मूवी होने के नाते यह फिल्म करने से इनकार कर दिया था।

इसी फिल्म से निकली थी शोले की सोच

बाद में इसी फिल्म के लिए धर्मेंद्र को अप्रोच किया गया और बात बन गई। फिल्म में हेमा मालिनी ने डबल रोल किया था और इसकी कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। कम लोग जानते हैं कि 'शोले' फिल्म की नींव भी इसी फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान रखी गई थी। सीता और गीता इतनी बड़ी हिट रही थी कि इसके लिए एक सक्सेस पार्टी रखी गई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि जीपी सिप्पी ने पार्टी में धर्मेंद्र और हेमा को साथ में कास्ट करते हुए एक फिल्म का विचार रखा था। यहीं से शोले का आइडिया निकला।

