Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSunny Deol Celebrate Border 2 Release With Special Post Says Relax And Enjoy Movie
बॉर्डर 2 रिलीज पर सनी देओल का स्पेशल पोस्ट, बोले- कोई चिंता नहीं, बस रिलैक्स करो और…

बॉर्डर 2 रिलीज पर सनी देओल का स्पेशल पोस्ट, बोले- कोई चिंता नहीं, बस रिलैक्स करो और…

संक्षेप:

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है और इस मौके पर उन्होंने फैंस को एक मैसेज दिया है। इसके साथ ही कुछ प्यारे मोमेंट्स भी शेयर किए हैं शूट के दौरान के।

Jan 23, 2026 10:41 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉर्डर 2 शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर काफी समय से बज है और अब जब कि मूवी रिलीज हो गई है तो सनी देओल ने सबके साथ फिल्म से जुड़े कुछ हैप्पी मोमेंट्स शेयर किए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने फैंस को रिलैक्स करके कोई स्ट्रैस ना लेते हुए मूवी देखने को कहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सनी का स्पेशल वीडियो

सनी ने दरअसल, बॉर्डर 2 शूट के दौरान के कुछ छोटो-छोटे मोमेंट्स शेयर किए हैं। कभी वह टीम के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं, कभी शूट के कुछ फनी मोमेंट्स हैं, किसी में वो दिखा रहे हैं कि वह कैसे शूट पर जा रहे हैं।

सनी ने लिखा रिलैक्स करो और एंजॉय करो

इस वीडियो को शेयर कर सनी ने लिखा, बॉर्डर 2 आज का दिन है। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। किक बैक, रिलैक्स और बॉर्डर 2 साथ में एंजॉय करो।

बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी अहम किरदार में हैं। इनके अलावा मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा हैं। फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं।

फिल्म को मिले 4.5 स्टार

वहीं फिल्म का पहला रिव्यू भी आ गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू दिया है और कहा कि फिल्म जबरदस्त है। इसके अलावा उन्होंने 4.5 स्टार्स दिए हैं।

बिना कट के पास हुई फिल्म

फिल्म को यू/ए 13 प्लस सर्टिफिकेट मिला है हिना किसी कट के। फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 19 मिनट और 7 सेकेंड हैं। इस वॉर ड्रामा फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, निधि दत्ता और जे पी दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं।

बता दें कि सनी, बॉर्डर फिल्म के इकलौते एक्टर हैं जो बॉर्डर 2 का हिस्सा हैं। उनके अलावा कोई और एक्टर फिल्म के लीड रोल में नहीं है। हालांकि ऐसी खबर है कि पहले पार्ट के कुछ एक्टर्स का फिल्म में कैमियो हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है।

ये भी पढ़ें:बॉर्डर 2 में क्यों नहीं हैं सनी देओल के साथ तब्बू? प्रोड्यूसर निधि ने बताई वजह

हो सकते हैं कुछ खास कैमियो

अब फिल्म की रिलीज के बाद पता चलेगा कि किनका कैमियो है। वैसे फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता का कहना है कि बॉर्डर 2 की कहानी, पहली वाली बॉर्डर से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा यह फिल्म उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है और यह उनके अलावा दिवंगत डिफेंस स्टाफ के चीफ जरनल बिपिन रावत का भी सपना था। उन्होंने ही इस कहानी को निधि के पिता को बताया था। वह चाहते थे कि इन दिग्गज हीरो के बारे में भी सभी को पता चले।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Border 2 Sunny Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।