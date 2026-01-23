बॉर्डर 2 रिलीज पर सनी देओल का स्पेशल पोस्ट, बोले- कोई चिंता नहीं, बस रिलैक्स करो और…

संक्षेप: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है और इस मौके पर उन्होंने फैंस को एक मैसेज दिया है। इसके साथ ही कुछ प्यारे मोमेंट्स भी शेयर किए हैं शूट के दौरान के।

बॉर्डर 2 शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर काफी समय से बज है और अब जब कि मूवी रिलीज हो गई है तो सनी देओल ने सबके साथ फिल्म से जुड़े कुछ हैप्पी मोमेंट्स शेयर किए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने फैंस को रिलैक्स करके कोई स्ट्रैस ना लेते हुए मूवी देखने को कहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सनी का स्पेशल वीडियो सनी ने दरअसल, बॉर्डर 2 शूट के दौरान के कुछ छोटो-छोटे मोमेंट्स शेयर किए हैं। कभी वह टीम के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं, कभी शूट के कुछ फनी मोमेंट्स हैं, किसी में वो दिखा रहे हैं कि वह कैसे शूट पर जा रहे हैं।

सनी ने लिखा रिलैक्स करो और एंजॉय करो इस वीडियो को शेयर कर सनी ने लिखा, बॉर्डर 2 आज का दिन है। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। किक बैक, रिलैक्स और बॉर्डर 2 साथ में एंजॉय करो।

बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी अहम किरदार में हैं। इनके अलावा मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा हैं। फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं।

फिल्म को मिले 4.5 स्टार वहीं फिल्म का पहला रिव्यू भी आ गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू दिया है और कहा कि फिल्म जबरदस्त है। इसके अलावा उन्होंने 4.5 स्टार्स दिए हैं।

बिना कट के पास हुई फिल्म फिल्म को यू/ए 13 प्लस सर्टिफिकेट मिला है हिना किसी कट के। फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 19 मिनट और 7 सेकेंड हैं। इस वॉर ड्रामा फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, निधि दत्ता और जे पी दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं।

बता दें कि सनी, बॉर्डर फिल्म के इकलौते एक्टर हैं जो बॉर्डर 2 का हिस्सा हैं। उनके अलावा कोई और एक्टर फिल्म के लीड रोल में नहीं है। हालांकि ऐसी खबर है कि पहले पार्ट के कुछ एक्टर्स का फिल्म में कैमियो हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है।