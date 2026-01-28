Border 2 Box Office: सनी देओल की फिल्म ने मंगलवार को भी हिलाया बॉक्स ऑफिस, कमाए इतने करोड़
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाका कर रही है। वीक डेज में भी फिल्म ने शानदार कमाई कर धुरंधर को टक्कर देने की प्लानिंग कर ली है।
धुरंधर के बाद सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसंझा और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। हाल में रिलीज हुई फिल्म को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिएक्शन मिल रहा है। देशभक्ति फिल्म में एक्टर्स की परफॉरमेंस और कहानी ने फिल्म देखने वाले लोगों को इमोशंस से बांध लिया है। फिल्म की इस तारीफ का असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी देखने को मिल रहा है। फिल्म ने सिर्फ चार दिनों में भारत में 180 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और अब मंगलवार का कलेक्शन सामने आ गया है।
बॉर्डर 2 की अबतक की कमाई
23 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर ने 30 करोड़ की मोटी कमाई के साथ जबरदस्त ओपनिंग की थी। फिल्म ने पहले दिन की कमाई के मामले में तो धुरंधर को भो पीछे छोड़ दिया था। दूसरे दिन शनिवार को 36.5 करोड़, रविवार को 54.5 करोड़, 26 जनवरी को छुट्टी का फायदा हुआ और 59 करोड़ की जबरदस्त कमाई हुई। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को फिल्म ने 19.50 करोड़ का बिजनेस कर अब तक कुल 196.50 करोड़ कमा लिए हैं। आज बुधवार को फिल्म की कमाई 200 करोड़ पार हो जाएगी।
बॉर्डर 2 का बजट
1997 में आई फिल्म बॉर्डर को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला था। अब इसका सीक्वल भी कमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 275 करोड़ के आस-पास है। वहीं फिल्म की कमाई को लेकर भविष्यवाणी कर दी गई है ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म की 700 करोड़ तक का कलेक्शन सिर्फ देश में कर सकती है। ओवरसीज में भी फिल्म को फायदा हो रहा है।
जबरदस्त हिट हुआ म्यूजिक
बता दें, टी-सीरीज के प्रोडक्शन में बनी फिल्म बॉर्डर का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त हिट हो गया है। वहीं अब फिल्म से कमाई की जबरदस्त उम्मीदें हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि बॉर्डर 2 की कमाई का असर आने वाली फिल्मों पर देखने को मिल सकता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।