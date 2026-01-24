Hindustan Hindi News
सनी देओल की बॉर्डर 2 ने धुरंधर को पछाड़ा, लेकिन अपनी इस फिल्म से ही रह गए पीछे

संक्षेप:

बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है और पहले ही दिन की कमाई से इस फिल्म ने रणवीर सिंह की धुरंधर को पछाड़ दिया है, लेकिन एक फिल्म है जिससे बॉर्डर को पीछे रह गई।

Jan 24, 2026 12:34 pm IST
बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है और फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म को ना सिर्फ दर्शकों या क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी मूवी जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की है। इस कमाई के साथ बॉर्डर ने धुरंधर को पछाड़ दिया है, लेकिन सनी अपनी ही एक फिल्म से पीछे रह गए।

किस फिल्म से पिछड़ी बॉर्डर 2

दरअसल, बॉर्डर 2 की पहले दिन की कमाई जहां 30 करोड़ है, वहीं सनी की फिल्म गदर 2 जो साल 2023 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म ने पहले दिन 40.1 करोड़ कमाए थे। गदर 2 उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से भी एक थी।

बता दें कि गदर 2 भी सनी की साल 2001 में रिलीज हुई गदर का दूसरा पार्ट था। इस फिल्म ने भी कई रिकॉर्ड तोड़ अपने नाम किए थे।

बॉर्डर 2

वहीं बॉर्डर 2 की बात करें तो यह 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है। इस फिल्म में सिर्फ सनी देओल ही हैं जो पहले पार्ट से इस फिल्म से जुड़े हैं। सनी के अलावा फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवाह, मेधा राणा, आन्या सिंह हैं।

फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। वहीं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, निधि दत्ता और जे पी दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।

सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना का सरप्राइज

वैसे फिल्म रिलीज होने के बाद फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला है। बॉर्डर 2 में सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना की भी झलक दिखी है। वैसे काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि फिल्म में दोनों का कैमियो है, लेकिन बता दें कि ऐसा नहीं है। दोनों दिखेंगे तो सही फिल्म में लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है।

दरअसल, फिल्म में सनी देओल जब लास्ट में गुरुद्वारे जाएंगे कब उन्हें उन सभी की झलक दिखेगी जो लोग लड़ाई में शहीद हुए हैं। इसी दौरान सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना नजर आएंगे। हालांकि ये सीन आपको इमोशनल जरूर कर देगा।

