इक्की की रिलीज से पहले इमोशनल हुए सनी और बॉबी देओल, बोले- हमारे पापा जो...

इक्की की रिलीज से पहले इमोशनल हुए सनी और बॉबी देओल, बोले- हमारे पापा जो...

संक्षेप:

सनी देओल और बॉबी देओल अपने पापा धर्मेंद्र से बहुत प्यार करते थे। धर्मेंद्र के निधन के बाद से दोनों बेटों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। अब दोनों ने इक्कीस की रिलीज से पहले एक पोस्ट शेयर किया है।

Jan 01, 2026 07:09 am IST
धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज हो गई है। इक्कीस धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। वह इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन रिलीज से पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब फिल्म रिलीज से पहले सनी और बॉबी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने पापा की फिल्म को लेकर मैसेज लिखा है।

क्या बोले सनी और बॉबी

सनी और बॉबी ने साथ में पोस्ट किया और लिखा, ‘हमारे पापा, जो मिट्टी से बने हैं, इक्कीस उनकी तरफ से सैल्यूट है। उनका यह धरती को गिफ्ट है जिसे वह बहुत पसंद करते हैं और फैंस को जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। हमारे परिवार के लिए यह एक अनमोल धरोहर है जो उनकी आत्मा, साहस और उनके दिल से भरा है। आज प्यार और गर्व के साथ हम इसे देश के साथ शेयर कर रहे हैं। आशा है कि ये आगे भी ऐसे ही जिंदा रहे जैसे अब तक रहा है।’

इन पर आधारित यह फिल्म

बता दें कि यह फिल्म सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर आधारित है। फिल्म में अग्स्तय नंदा ने अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। वहीं धर्मेंद्र ने उनके पिता का किरदार निभाया है।

वैसे इस फिल्म के जरिए अरुण और फिल्म की लीड एक्ट्रेस सिमर भाटिया थिएटर डेब्यू कर रहे हैं। पहले यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी रिलीज को 1 जनवरी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था।

अरुण के भाई ने देखी फिल्म

बता दें कि अरुण खेत्रपाल के भाई मुकेश ने फिल्म देखी और इसे देखकर वह इमोशनल हो गए। उन्होंने डायरेक्टर श्रीराम राघवन से कहा, ‘आपने मुझे रुला दिया। आपने मुझे वो पल जीने के मौके दिए। कुछ चीजें थीं जो मेरे दिमाग में थी और धीरे-धीरे जब मैंने फिल्म देखी तो मैं इमोशनल हो गया और खुद को रोने से रोक नहीं पाया।’

अगस्त्य की तारीफ कर उन्होंने कहा था, ‘जो भी आप काम करो, लेकिन आप पूरी लाइफ भर अरुण ही रहेंगे। आपसे ये कोई नहीं छीन सकता।’

