रवीना टंडन के लिए अक्षय कुमार से भिड़ने चले गए थे सनी देओल, इस बात से एक्टर पर निकाला था गुस्सा
सनी देओल और अक्षय कुमार कभी किसी की पर्सनल लाइफ में घुसते नहीं हैं। लेकिन दोनों से जुड़ा एक किस्सा है जो काफी चर्चा में रहा था और आज आपको उस बारे में ही बताते हैं।
सनी देओल वैसे उन स्टार्स में से हैं जो कभी दूसरों की लाइफ में खासकर पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी नहीं करते हैं। वह हमेशा अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार रवीना टंडन के लिए सनी, अक्षय कुमार से भिड़ गए थे। अब इसके पीछे क्या वजह थी वो आपको बताते हैं।
अक्षय से ब्रेकअप से टूट गई थीं रवीना
दरअसल, एक समय पर अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। दोनों के रिलेशन की खबरें काफी सुर्खियों में रहती थीं। लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। ऐसा कहा जाता है कि रवीना इस ब्रेकअप से काफी टूट गई थीं।
सनी ने देखे रवीना के आंसू
रवीना अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थीं। अब वह फिल्म जिद्दी की शूटिंग कर रही थीं। सेट पर रवीना काफी परेशान दिख रही थीं और सब ये देख पा रहे थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सनी ने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है जिसके बाद रवीना उन्हें रोते हुए सब बताती हैं।
अक्षय से लड़ गए थे सनी
रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी इस बात से इतना परेशान हो गए थे कि वह फिर अक्षय कुमार के पास गए और उन्हें कन्फ्रंट करते हैं और उनसे भिड़ जाते हैं। कहा जाता है कि सनी का ऐसा रवीना के लिए अक्षय से लड़ने के बाद दोनों एक्टर्स के बीच विवाद हो गया था।
बता दें कि सनी और अक्षय ने साथ में एक फिल्म में काम किया है जिसका नाम है जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। इसके अलावा दोनों ब्लैंक में नजर आए थे। हालांकि फिल्म में सनी लीड रोल में थे, लेकिन अक्षय का इसमें कैमियो था।
सनी की अपकमिंग फिल्म
सनी की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह अब लाहौर 1947 में नजर आने वाले हैं।इस फिल्म में सनी के साथ प्रीति जिंटा, करण देओल और शबाना आजमी अहम किरदार में हैं। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। वहीं आमिर खान ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है।
अक्षय की अपकमिंग फिल्म
अक्षय की बात करें तो वह अब हैवान और गोलमाल 5 फिल्म में नजर आने वाले हैं। हैवान और गोलमाल 5, दोनों में अक्षय विलन के तौर पर नजर आने वाले हैं। हैवान में अक्षय के साथ सैफ अली खान लीड रोल में हैं। वहीं गोलमाल 5 में अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, शरमन जोशी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू लीड रोल में हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें